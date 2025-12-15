30 Jahre nach dem Bosman-Urteil, das den europäischen Fußball für immer veränderte... aber was ist mit Bosman selbst passiert?

HQ

Am 15. Dezember 1995, also vor 30 Jahren, veränderte das Bosman-Urteil den europäischen Fußballmarkt für immer. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs erlaubte den Spielern das Recht, frei zwischen Vereinen aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union zu wechseln. Mit der Entscheidung hatten die Spieler das Recht auf einen kostenlosen Abschluss in ein anderes Land, sobald ihre Verträge abgelaufen waren, was enorme Auswirkungen auf das Gehalt der Fußballer hatte (viel mehr Verhandlungsspielraum, da die Vereine trotz Ablauf ihrer Verträge nicht mehr "Eigentümer" der Spieler waren) und das wirtschaftliche Wachstum des europäischen Fußballmarktes insgesamt. da die Teams internationaler wurden und die Quoten für ausländische Spieler reduziert wurden.

Einige Kritiker sind sich eher uneinig, ob dies für kleinere Vereine vorteilhaft war, da dies meist bedeutete, dass ein Spieler, wenn er herausstach, an einen größeren Verein verkaufte, und so wuchsen die sportlichen Unsicherheiten, da die Macht sich auf die wenigen großen Vereine jedes Landes konzentrierte, die die einzigen in der Lage waren, die besten Spieler anzuziehen. Andere argumentieren jedoch, dass dies kleineren Vereinen ermöglicht, ihr Einkommen zu steigern und es zur weiteren Entwicklung lokaler Talente zu lenken.

Was geschah mit Jean-Marc Bosman, dem Mann, der sich gegen die UEFA heraussetzte und gewann, aber alles andere verlor

Die Entscheidung hatte jedoch katastrophale Auswirkungen auf den Mann, der alles begonnen hatte: Jean-Marc Bosman, einen Spieler des belgischen Vereins RFC Lüttich, der 1990 nach Vertragsablauf versuchte, zum französischen Klub Dunkerque zu wechseln, aber von Lüttich, der weiterhin die Rechte am Verein besaß und einen hohen Preis für den Spieler auferlegte, den Lüttrich nicht erlaubte. Nach dem gescheiterten Wechsel wurde Bosmans Gehalt um 75 % gekürzt, und der Spieler verklagte den Verein und die UEFA.

Fünf Jahre später gewährte ihm der Europäische Gerichtshof dieses Recht, doch es war zu spät, denn er beendete im selben Jahr 1995 seine Fußballkarriere, nachdem er in seinen letzten fünf Jahren seiner Karriere in unteren Ligen gespielt hatte. Seine Entschädigung wurde zur Deckung der Anwaltskosten verwendet und er wurde insolvent; er ließ sich während des Prozesses scheiden, kämpfte mit Alkoholismus und Depressionen und lebte von einer Mindestsozialhilfe durch FIFPro, die Fußballergewerkschaft.

Was halten Sie vom Bosman-Urteil? Glaubst du, dass es den europäischen Fußball besser gemacht hat?