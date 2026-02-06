Amazon stellt am Tag nach Bezos' Zerstörung der Washington Post eine massive Investitionsoffensive in KI bekannt

HQ

Amazon gibt an, im Jahr 2026 rund 200 Milliarden Dollar für Kapitalinvestitionen auszugeben, die sich hauptsächlich auf künstliche Intelligenz, Robotik und Cloud-Infrastruktur konzentrieren, da es am Donnerstag einen Quartalsumsatz von 213 Milliarden Dollar meldete. Die Ankündigung erfolgte nur einen Tag nachdem die Washington Post, im Besitz des Amazon-Gründers Jeff Bezos, etwa ein Drittel ihrer Belegschaft entlassen hatte, was eine erneute Prüfung der gegensätzlichen Entwicklungen des Technologieriesen und der Zeitung auslöste.

Geschäftsführer Andy Jassy sagte, Amazon werde die Investitionsausgaben von 125 Milliarden Dollar im Vorjahr drastisch erhöhen und damit die Markterwartungen weit übertreffen. Das Unternehmen nannte eine starke Nachfrage nach KI-Dienstleistungen, Chips, Robotik und Satellitentechnologie als Haupttreiber. Amazons Umsatz im vierten Quartal stieg im Jahresvergleich um 14 %, während der Nettogewinn 21,2 Milliarden US-Dollar erreichte, wobei der Gewinn je Aktie leicht unter den Prognosen der Wall Street lag. Das Wachstum bei Amazon Web Services beschleunigte sich auf das schnellste Tempo seit mehr als drei Jahren, mit einem Umsatzanstieg von 24 %.

Bezos, der 2021 als Amazon-CEO zurücktrat und nun als Executive Chair tätig ist, kaufte 2013 die Washington Post. Der ehemalige Chefredakteur Marty Baron warnte, dass das Ausmaß der Entlassungen die langfristigen Aussichten der Zeitung schwächen könnte. Die Amazon-Aktien fielen nach der Berichterstattung nach der Ergebnisveröffentlichung um fast 9 %, was das Vermögen von Bezos trotz der aggressiven Investitionspläne des Unternehmens verringerte...