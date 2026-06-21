16 Fahrer blieben drei Stunden lang in Wave Twister, einer neuen Fahrbahn auf Long Island, fest

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16 Fahrer, darunter 15 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren (der jüngste war 5) und 1 Erwachsener, wurden am Freitagabend gerettet, nachdem sie mehr als drei Stunden in einer Fahrgeschäftsfahrt im Adventureland, einem Vergnügungspark auf Long Island, festsaßen. Laut CBS brauchten die Feuerwehrleute drei Stunden, um alle einzeln von der Bahn zu bringen.

Der Freizeitpark gab eine Erklärung ab: "Seit mehr als 60 Jahren genießt Adventureland eine stolze Bilanz von Sicherheit und Gästezufriedenheit. Wir verstehen die Sorge der Fahrgäste und ihrer Familien, die heute beteiligt waren, und wir werden mit unseren Fahrberatern zusammenarbeiten, um vollständig zu beurteilen, was passiert ist."

Der Park bestätigte, dass die Fahrt bis auf weitere Ankündigung geschlossen bleibt. Die Wave Twister-Bahn war die neueste im Park, eröffnete im vergangenen März und ist eine ungewöhnliche Art von Fahrt, die einer kleinen Bumerang-Achterbahn ähnelt, aber mit zwei Gondeln, die sich drehen, während sie die kleine L-förmige Strecke auf und ab fahren. Es ist das erste seiner Art.