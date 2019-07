13 Millionen Jäger tummeln sich in Monster Hunter: World

Noch bevor das neue Add-On Iceborne Monster Hunter: World im September erweitert, veröffentlicht Capcom sehr zufriedenstellende Verkaufsstatistiken für ihr erfolgreiches Actionspiel. Über 13 Millionen Mal sei das Spiel bereits auf PC, Xbox One und PS4 verkauft worden, all diese Fans wollen sie mit der kommenden Erweiterung natürlich ebenfalls wieder ansprechen (und rüsten deshalb ordentlich zur Gamescom auf). Um dieses Ergebnis zu feiern verschenkt der Entwickler noch in dieser Woche In-Game-Items. Wer sich im Zeitraum vom 25. Juli bis zum 29. August einloggt, kassiert einige hochrangige In-Game-Gegenstände, die selbstsichernden Monsterjägern das Leben erleichtern.