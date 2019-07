Monster Hunter: Iceborne auf Gamescom kooperativ spielbar

Capcom steckt viel Geld in die Präsentation von Monster Hunter World: Iceborne und wird im kommenden Monat auf der Gamescom mit dem Spiel mächtig auftrumpfen. Besucher der Messe dürfen auf insgesamt 48 Anspielstationen Missionen ausprobieren, die bislang nur in Japan gezeigt wurden. Wer die Inhalte mit Freunden zusammen spielen will, darf das ebenfalls tun, außerdem steht ein großes Bühnenprogramm mit den Entwicklern von Capcom an. Dort könnt ihr täglich an Gewinnspielen teilnehmen und Goodies abgreifen, mit ein bisschen Glück jedenfalls.

Das frostige Gebiet Raureifweite wird das Hauptspiel Anfang September umfangreich mit neuen Monstern, Story-Inhalten und einem höheren Schwierigkeitsgrad erweitern. Gameplay haben wir natürlich längst für euch am Start.