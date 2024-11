100 Thieves wird seinen Platz in der LCS verkaufen

HQ

Das League of Legends Championship Series erhält ein Rebranding in das League of Legends Championship of the Americas, etwas, das als LTA bezeichnet wird. Während wir uns bereits mit den Details dazu befasst haben, haben wir in diesem ausführlichen Blick festgestellt, dass 100 Thieves eines der LTA North Teams für die Saison 2025 sein sollte. Dies ist eigentlich eine vorübergehende Angelegenheit, da die E-Sport-Organisation gerade dabei ist, ihren Platz im hochkarätigen nordamerikanischen LoL-E-Sport zu verkaufen.

Wie in einer Erklärung bestätigt, gibt 100 Thieves an, dass es seinen LCS/LTA North -Slot verkaufen wird und dass Riot Games den Slot schließlich zurückkaufen wird. Dies wird jedoch nach der Saison 2025 geschehen, da Riot 100 Thieves als "vorläufiger Gastpartner für die Saison 2025" angezapft hat, zweifellos in dem Bemühen, sicherzustellen, dass der Start der LTA von einigen der größten Namen im E-Sport unterstützt wird.

Vor diesem Hintergrund erklärt 100 Thieves, dass es "diese Gelegenheit nicht als selbstverständlich ansehen wird" und dass es "die gleichen Exzellenzstandards erfüllen wird, die wir im Laufe der Jahre bewiesen haben".

Was mit 100 Thieves ' LTA North Slot im Jahr 2026 und darüber hinaus passieren wird, ist derzeit noch unklar.