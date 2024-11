Riot enthüllt League of Legends Meisterschaft der Amerikas

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die League of Legends Championship Series, die nordamerikanische kompetitive Seite des LoL-Esports, in letzter Zeit mit ihren Herausforderungen konfrontiert war. In dieser Saison waren sogar nur acht Teams anwesend, da zwei beschlossen haben, den Verein zu verlassen, und Riot Games anscheinend nicht in der Lage war, sie vor Beginn der Saison zu ersetzen. Unnötig zu erwähnen, dass der Sprungschiff-Effekt, der stattgefunden hat, Riot dazu veranlasst hat, große Maßnahmen zu ergreifen, und dies hat zu einem völlig neuen System geführt.

Es ist als League of Legends Championship of the Americas (LTA) bekannt und handelt sich um eine überarbeitete Initiative, die nun Nordamerika, Lateinamerika und Südamerika als vereinte Einheit umfasst. Die LTA wird zwei Konferenzen haben, die LTA North und die LTA South, wobei jede Konferenz acht Teams umfasst. Wer sie sind, können Sie unten sehen.

LTA Nord:



Wolke9



Team Liquid Honda



FlyQuest



Shopify Rebellion



Dignitas



100 Diebe



Lyon Gaming



Verkleidet



LTA Süd:



Fluxo



Furia



Laut



Schmerz-Gaming



Rote Caniden Kalunga



Vivo Keyd Sterne



Levitan



Isurus



Mit diesem neuen Setup können wir auch ein neues Format erwarten. Jede der Konferenzen wird im Laufe des Jahres in drei einzigartigen Splits gegeneinander antreten, wobei nach Möglichkeit ein Live-Publikum anwesend sein wird. Der erste Split wird ein Fearless Draft verwenden, der zweite tendiert zu einem Double-Round-Robin-Best-of-One-Setup und der dritte verwendet ein noch nie dagewesenes Pick & Play -System, bei dem die Teams wöchentlich ihren nächsten Gegner auswählen. Was den Ort betrifft, an dem die Aktion stattfinden wird, so wird die LTA North ihren Sitz in Los Angeles haben, während die LTA South Sao Paulo ihr Zuhause nennen wird.

Wie bei Premier-Turnieren kämpfen in den Americas Regional Championship die besten Teams aus beiden Conferences um die Plätze Worlds. Die topgesetzten Teams aus jeder Conference werden auch direkt ihre Tickets für Worlds lösen, und was die Events dazwischen betrifft, so wird uns gesagt, dass jeder Split ein Playoff-Turnier haben wird, das zwischen den Conferences rotiert, wobei Split 1 in Brasilien ausgetragen wird.

Was den Beginn der LTA betrifft, so ist der 25. Januar das Datum, das Sie sich in Ihrem Kalender markieren sollten.