10 Jahre nach der Veröffentlichung - Kim Kardashian: Hollywood wird abgeschaltet

Es ist ein trauriger Tag. Kim Kardashian: Hollywood hat angekündigt, dass es seine Server am 8. April dieses Jahres abschalten wird und das Spiel nach diesem Datum nicht mehr spielbar sein wird. Schon jetzt ist es nicht möglich, das Spiel von einem der digitalen mobilen Stores herunterzuladen, noch können Sie zu diesem Zeitpunkt weitere Währung kaufen, um sie in der App auszugeben.

Kim Kardashian: Hollywood wurde vor zehn Jahren auf den Markt gebracht und entwickelte sich schnell zu einem Favoriten unter mobilen Spielern. Mit über 42 Millionen Downloads weltweit war es in seiner Blütezeit eines der beliebtesten Handyspiele auf dem Markt. Doch nun geht eine Ära zu Ende. Es besteht die Hoffnung, dass Kim K bald in die Spieleindustrie zurückkehren wird.

"Ich bin von ganzem Herzen so dankbar für alle, die Kim Kardashian: Hollywood in den letzten 10 Jahren geliebt und gespielt haben", schrieb sie. "Diese Reise hat mir so viel bedeutet, aber ich habe erkannt, dass es an der Zeit ist, diese Energie auf andere Leidenschaften zu konzentrieren. Ich möchte dem Glu-Team und den vielen Menschen hinter den Kulissen danken, die fleißig daran gearbeitet haben, es zu einem Erfolg zu machen", sagte Kardashian zu People.