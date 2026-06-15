10 Jahre Dead by Daylight: Alle Ankündigungen von der Jubiläumsfeier

HQ

Nun, es ist endlich passiert. Behaviour Interactive feiert offiziell 10 Jahre des Wachstums, der Weiterentwicklung und Unterstützung Dead by Daylight. Das asymmetrische Mehrspieler-Horrorspiel, das als Grundlage und Inspiration für so viele andere diente, ist offiziell 10 Jahre alt – eine Leistung, die ganz einfach gesagt bemerkenswert ist. Wir erreichen einen Punkt, an dem einige der Live-Service-Pioniere, wenn man so will, anfangen, in diese gehobenere Welt einzusteigen, und zu diesem Zweck ist Behaviour Teil der Gruppe, die ihren eigenen Anlass mit einer großen Jubiläumsfeier feiert.

Der Entwickler hatte bereits bestätigt, dass Friday the 13th und der ikonische Jason Vorhees ins Spiel kommen würden – eine Zusammenarbeit, nach der sich so viele Fans gesehnt hatten. Wenn du dachtest, das wäre alles, was Behaviour in den nächsten zehn Jahren von Dead by Daylight zu erwarten hatte, ist die gute Nachricht, dass es noch viele weitere Ankündigungen gab, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten.

Zunächst wollte Behaviour eines ganz, ganz deutlich machen: Die nächsten zehn Jahre von Dead by Daylight werden genauso gut, wenn nicht sogar besser sein als das letzte Jahrzehnt. In einer Pressemitteilung erklärt Behaviour: "Die nächsten 10 Jahre in The Fog werden genauso ehrgeizig sein wie die letzten" und weist darauf hin, dass es weitere Kooperationen und frische Chapter geben wird, die "die Schreckmomente auf wirklich einzigartige Weise aufrechterhalten."

Werbung:

Zu diesem Zweck würde das Jason-Crossover, das morgen, am 16. Juni, auf allen Plattformen erscheint, weniger als 10 Tage später das nächste große Kapitel starten, wobei es sich um ein Survivor-fokussiertes Kapitel namens The Life Road handelt und den ersten einheimischen Survivor des Spiels einführt. Dieser Charakter heißt Shane Wiigwaas und wird am 25. Juni auf allen Plattformen im Spiel erscheinen.

Im Anschluss daran werden weitere spannende Leckereien für den Rest des Jahres 2026 geplant. Das nächste Kapitel startet im August und wird das erste sein, das vollständig von der Dead by Daylight Community entwickelt wurde. Es ist als Chorus of Sin bekannt, und wir werden mehr darüber hören, wenn wir in ein paar Monaten näher an die Veröffentlichung herankommen. Und dann im November können wir mit einem Crossover mit Terrifier rechnen. Mit einer so berühmten modernen Filmreihe, die erscheint, werden Sie froh sein zu hören, dass sie Art the Clown als spielbaren Killer präsentiert, wobei dieses Monster seinen ganz eigenen charakteristischen Stil von Gewalt und Mord in das Gesamterlebnis einbringt.

Über die Pläne für 2026 hinaus bietet 2027 auch eine breite Auswahl an Inhalten, darunter ein eigenes Kapitel, das auf Behaviours erzählergetriebenem Einzelspieler-Titel The Casting of Frank Stone basiert. Uns wurde mitgeteilt, dass weitere Informationen zu diesem Kapitel geteilt werden, sobald die Entwicklung offiziell begonnen hat.

Lernen Sie Shane Wiigwaas kennen.

Werbung:

Apropos 2027: Behaviour hat einige große Pläne in Bezug auf das Aktualisieren und Verbessern Dead by Daylight. Wir sprechen von einem Spiel, das inzwischen ein Jahrzehnt alt ist, und das bedeutet, dass es Orte und Bereiche gibt, in denen es ein... Ein neuer Anstrich, sagen wir mal. Zu diesem Zweck wird es im nächsten Jahr eine "umfassende visuelle Überarbeitung" geben, die das Spiel immersiver und emotional wirkungsvoller machen soll, mit neuen Charaktermodellen, erweiterten Animationsmöglichkeiten, neuen Stimmlinien der Charaktere, realistischen Gesichtsanimationen, verbesserter Beleuchtung, Schattierung und Texturen für Karten, verbesserten Nebel- und Nebeleffekten sowie einer stärkeren Präsenz der Entität. Es wird sogar, zum ersten Mal überhaupt in Dead by Daylight, dynamische Wettersysteme geben, die Regen und Stürme bringen.

Wenn dir das alles nicht gefällt, kannst du in den kommenden Jahren auch neue Spielmodi erwarten, darunter Pläne für einen 1-gegen-1-Modus und einen Zombie-Modus. Daumen drücken für eine Zusammenarbeit mit Night of the Living Dead!

Schließlich plant Behaviour nun auch, Dead by Daylight für kuratiertes Modding zu öffnen, mit einem System, das es den Spielern ermöglicht, eigene Inhalte für das Spiel zu erstellen und zu sehen, wie sich DbD zu einem Schlüsselspieler im Bereich der nutzergenerierten Inhalte entwickelt.

Wie die Charaktere in Zukunft in Dead by Daylight aussehen werden.

Puh, das ist eine ganze Menge Inhalt unterwegs, aber warte, es gibt noch mehr. Zusätzlich zu den geplanten Hauptkollaborationen und Kapiteln wird es auch neue Sammlungen geben, auf die man sich freuen kann. Die erste wird die Black Banquet Collection sein, die mit dem Jubiläumsevent vom 25. Juni bis 16. Juli verbunden ist und "partytaugliche formelle Kleidung " bietet. Kurz darauf wird es auch die Sunflesh Collection geben, die Wüsten-Kosmetik präsentiert.

Darüber hinaus bekommt The Huntress zum 50-jährigen Jubiläum von Iron Maiden ein legendäres Outfit, inspiriert vom Maskottchen Eddie, und es gibt auch Pläne für eine Collection-Kollaboration mit der Metal-Band Ice Nine Kills, die auf einen neuen digitalen Track und ein Musikvideo ausgeweitet wird. Vergessen wir nicht Collections basierend auf The Walking Dead und Silent Hill f, in denen Glenn und Negan als Outfits für Rick und Shimizu Hinako für Cheryl auftreten. Schließlich gibt es im Oktober eine Diablo-Kollektion und auch eine Scooby-Doo-Kollektion, ohne festen Termin, wann das stattfinden wird.

Eddie aus Iron Maiden, The Black Banquet Collection und Glenn aus The Walking Dead.

Abschließend wurde ein Update zum geplanten Dead by Daylight Film veröffentlicht. Uns wird mitgeteilt, dass für den Film ein Drehbuch von Alexandre Aja und David Leslie Johnson-McGoldrick geschrieben wurde und Thordur Palsson als Regisseur ausgewählt wurde. Wir warten nun auf weitere Neuigkeiten bezüglich des Castings und der Premierenpläne für das Projekt.

Alles in allem ist es eine ziemlich aufregende Zeit, ein Dead by Daylight Fan und Spieler zu sein.