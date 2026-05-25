Jason Voorhees wird Mitte Juni in Dead by Daylight debütieren

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Erst vor ein paar Tagen berichteten wir in den Nachrichten, dass Friday the 13th endlich nach Dead by Daylight kommen würde, in einem lang erwarteten Crossover, bei dem der legendäre Slasher Jason Voorhees als einer seiner Mörder in das asymmetrische Horrorspiel kommen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Behaviour noch keine weiteren Informationen oder Neuigkeiten geteilt, aber das hat sich inzwischen geändert.

Pünktlich zur beeindruckenden Feierlichkeiten zum zehnten Jubiläum von Dead by Daylight wird Jason Voorhees als Killer debütieren, der so tödlich und furchteinflößend sein soll wie die Filmversion der Figur. Uns wird gesagt, wir sollen eine "knochenerschütternde Mischung aus Heimlichkeit, Schreckmomenten und Brutalität erwarten, damit Spieler dieselbe unerbittliche Präsenz und Kraft verkörpern wollen, die das 45-jährige Vermächtnis des Charakters prägt."

Was die Darstellung von Jason im Spiel in Dead by Daylight betrifft, so wurde er so geformt, dass er zwei Kernfähigkeiten hat. Das erste ist Omnipresent Evil, das auf seinen Schleichfähigkeiten basiert und darauf basiert, dort aufzutauchen, wo Überlebende ihn am wenigsten erwarten. Im Grunde kann Jason durch diese Fähigkeit vollständig von der Karte verschwinden und sich mit erhöhter Geschwindigkeit bewegen, ohne dass Überlebende eine Spur hinterlässt, wo er wieder auftauchen könnte. Jason kann Überlebende in diesem Zustand auch verfolgen, indem er schwache visuelle Hinweise wie Fußspuren liest, wobei sein Wiederauftauchen auf der Karte auf explosive und schockierende Weise gehandhabt wird, wobei Jason Umweltpunkte anvisiert und buchstäblich mit einem Knall wieder auftaucht, wobei er Dinge um sich herum zerschmettert.

Der andere Teil von Jasons Kit versucht, seine kreative Fähigkeit zu nutzen, die Umgebung noch weiter zu seinem Vorteil zu nutzen. Er kann mit Containern auf der Karte interagieren, die mit verschiedenen Projektilen gefüllt sind, die mit extremer Kraft abgefeuert werden können, wodurch gewöhnliche Gegenstände in tödliche Splitter verwandelt werden, die einen Überlebenden ins Taumeln bringen, wenn sie sie treffen, und sogar ein Opfer an eine Wand drücken, wenn es in der Nähe einer Oberfläche getroffen wird. Der Haupthaken dieser Fähigkeit ist, dass Jason Projektile nur durch manuelles Aufheben aufsammeln kann, wobei der Vorrat wieder aufgefüllt wird, wenn Jason in Omnipresent Evil eintritt.

Schließlich hat Behaviour mit Jasons näherer Ankunft auch bekannt gegeben, dass eine Jason-Sammlung von Outfits zusammen mit dem Killer erscheinen wird, sodass Spieler Zugang zu neuen Kosmetika erhalten, die mit einer breiteren Palette von Designs und Themen spielen.

Was den Zeitpunkt des Jason-Kapitels von Dead by Daylight betrifft, so ist das Debüt für den 16. Juni geplant, aber diejenigen, die an der öffentlichen Testversion des Spiels auf Steam teilnehmen, um Eigenheiten oder Bugs auszubalancieren und zu erkennen, können Jason ab morgen, dem 26. Mai, spielen.