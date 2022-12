Zweite und letzte Chance, Charizard in Pokémon Scharlachrot und Violett zu bekommen

HQ

Viele von euch haben die Geschichte von Pokémon Scharlachrot und Lila wahrscheinlich inzwischen abgeschlossen (wir vermuten, dass es viele von euch gibt, denn das Spiel hat sich weltweit eine Menge verkauft und ist damit die beste Veröffentlichung des Franchise aller Zeiten). Und wenn Sie dies kurz nach der Veröffentlichung des Spiels getan haben, hatten Sie wahrscheinlich bereits die Chance, Eevee und Charizard in Game Freaks zeitlich begrenzten Tera Raid-Events letzten Monat bzw. Anfang Dezember zu fangen. Aber wenn du es damals verpasst hast, hast du jetzt eine weitere Chance, das Feuer-Pokémon der ersten Generation in Pokémon Generation 9 in die Hände zu bekommen.

Gestern, am 15., begann das zweite Sieben-Sterne-Event Tera Raid Battles, um Charizard im Spiel in die Hände zu bekommen. Das Event wird bis nächsten Sonntag, den 18. Dezember, verfügbar sein, daher empfehlen wir euch, die Geschichte (einschließlich der zweiten Runde der acht Turnhallen in Paldea und des Great Academic Struggle-Turniers) nach dem Spiel zu beenden. Dann erscheinen die schwarzen Tera-Kristalle und in einem von ihnen (der das Zeichen des Drachen-Tera-Typs trägt, der dieses ganz besondere Pokémon trägt) erscheint der 7-Sterne-Raid und du kannst ihn fangen.

Charizard in Pokémon Violett und Scharlachrot ist ein einzigartiges Pokémon, da es perfekte Werte (IVs) hat und nicht einmal im offiziellen Pokédex des Spiels aufgeführt ist.

Trotzdem empfehlen wir dir, ein Pokémon der Stufe 100 mit auf die Tour zu nehmen, das so widerstandsfähig wie möglich gegen Feuerangriffe ist und gleichzeitig die besten Wasser- oder Elektroangriffe ausführt. Viele Spieler haben berichtet, dass Daschbun (Fidoughs Entwicklung) die beste Wahl ist, um sich ihm zu stellen, da es eine passive Fähigkeit (Baked Body) hat, die seine Verteidigung mit jedem Feuerangriff erhöht, anstatt ihn zu beschädigen.

Viel Glück!