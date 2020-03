Zwei neue Xbox-One-Controller in rosa und grau

Microsoft hat in dieser Generation zahlreiche neue Controller-Varianten veröffentlicht und sie geben Spielern sogar die Möglichkeit, ihre eigenen Varianten im Xbox Design Lab zu entwerfen. Dadurch wurde das Sammeln von Xbox-One-Controllern irgendwie zu einer Sache, die in den sozialen Medien präsentiert und gefeiert wird. Mehr ist bekanntlich mehr und deshalb hält Microsoft munter an ihrer Idee fest, uns bis in alle Ewigkeit mit neuen Controller-Designs zu überraschen. Zwei neue Farbvarianten wurden diese Woche angekündigt: Phantom Magenta Special Edition (Veröffentlichung am 17. März) und Arctic Camo Special Edition (Veröffentlichung irgendwann im Mai).

Laut Microsoft ist die Phantom-Magenta-Variante "in der Science-Fiction verwurzelt [und] beeinflusst von der Ästhetik von Ex-Machina und Ghost in Shell", während der Arctic-Camo-Controller "ein transparentes Harz im Camo-Muster" bietet. Für beide gibt es auch passende Ladestationen, wenn ihr besondere Lust auf eine dieser Farben haben solltet. Microsoft erinnert uns außerdem daran, dass diese Controller auch mit der kommenden Xbox Series X funktionieren werden, sobald die Ende des Jahres erscheint. Ihr investiert also quasi in die Zukunft und apropos Investition: Der Spaß kostet 70 Euro.