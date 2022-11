Zwei Jahre später: Top-Ten-Titel für Xbox Series

HQ

Wenn Sie es noch nicht gehört haben, Xbox Series ist kürzlich zwei Jahre alt geworden. Um dies zu feiern, haben wir eine Liste mit einigen Empfehlungen zusammengestellt, die das Beste zeigen, was die Plattform zu bieten hat. Lesen Sie und finden Sie etwas, um stilvoll zu feiern.

Todesschleife

"Wenn du zuerst keinen Erfolg hast, stirb, stirbt wieder." Von den Machern der gefeierten Dishonored-Serie Arkane Lyon ist Deathloop ein dynamischer, rasanter FPS, in dem die Spieler die Rolle eines Attentäters übernehmen, der die Umgebung, die Zeit und den Tod zu ihrem Vorteil nutzt. Deathloop wird für sein innovatives Leveldesign gelobt und ist ebenso komplex wie schnell. Deathloop besiegt Wachen, Ziele und sogar andere eindringende Spieler mit Geschwindigkeit und Stil und ist ein einzigartiger FPS-Titel, der Spieler für Out-of-the-Box-Denken und glühende Entscheidungen belohnt.

Rogue Legacy 2

Rogue Legacy 2, die Fortsetzung von Cellar Door Games' geliebtem Rogue Legacy, erweitert die Elemente des ursprünglichen Plattformers, um ein robusteres und dynamischeres Erlebnis zu bieten. Wie im Titel angedeutet, ist der Schlüssel zu diesem Roguelike das Vermächtnis, da die Kinder deiner gefallenen Abenteurer ihnen nachfolgen werden, und so weiter. Mit jedem Tod wird der Stammbaum bizarrer und (hoffentlich) mächtiger, bis du allein stehst, stärkster im Königreich. Mit massiven Variationen in Klassen, Stil und Karten und Beute sowie tiefgründiger Überlieferung ist Rogue Legacy 2 ein Indie-Hit mit Tonnen von Wiederspielbarkeit.

Halo Unendlich

Keine Liste von Xbox-Spielen wäre ohne Halo vollständig. Der neueste Titel von 343 Industries folgt Master Chief im Gefolge von Cortanas Rebellion und dem Aufstieg einer neuen feindlichen Fraktion, die als Verbannte bekannt ist. Das Spiel, das sich in der wunderschönen, halboffenen Ringwelt von Zeta Halo entfaltet, bringt die Halo-Saga auf sinnvolle Weise voran und bereichert das Kern-Gameplay der Serie. Was den Multiplayer von Infinite betrifft (der übrigens völlig kostenlos ist), entfernt er das komplexe und viel geschmähte System, das in Halo 5 Guardians zu sehen ist, um zu dem zurückzukehren, was Halo großartig macht. Mit einer Fülle von unterhaltsamen Events, die das ganze Jahr über stattfinden, und viel kosmetischer Beute, die es zu verdienen gilt, ist es eine wirklich lustige und endlos wiederspielbare Erfahrung, die wieder Fuß fasst und selbstbewusst in die Zukunft marschiert.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 spielt in einer wunderschön gerenderten fiktiven Darstellung Mexikos und ist schlank, stilvoll und schnell. Mit Tonnen von ikonischen Autos zum Freischalten, Touren und Rennen bleibt es bei dem, was die Forza Horizon-Serie fantastisch macht. Jeder Zentimeter der riesigen Karte und jedes Fahrzeug ist visuell atemberaubend, und es ist klar, dass die Verfeinerung der großartigen Dinge der Horizon-Serie der Name des Spiels in dieser Fortsetzung ist. Jeder Aspekt wurde verbessert und darauf aufgebaut, von der Erstellung bis zum Multiplayer, was letztendlich zu einem tiefen und reichhaltigen Titel führt, der wirklich ein Riese im Renngenre ist.

Microsoft Flugsimulator

Es mag wie eine seltsame Wahl erscheinen, aber hören Sie uns zu. Microsoft Flight Simulator ist einfach atemberaubend. Als einer der genauesten Simulatoren aller Zeiten simuliert MFS die reale Welt in einem erstaunlichen Detaillierungsgrad. Nicht nur das Flugzeug oder sogar der Umfang der Erde selbst, MFS geht wirklich darüber hinaus und spiegelt das Wetter in Echtzeit wider. Die schiere Qualität und der Umfang von MFS können nicht unterschätzt werden, und wenn Sie nach einem realistischen Flugsimulator suchen, ist es vielleicht der beste.

Psychonauten 2

Double Fine's Psychonauts 2 spielt als aufstrebender Psychonaut Razputin Aquato und stellt die Spieler in den Mittelpunkt einer Verschwörung, die die Organisation von innen zu zerstören droht. Raz muss die Hinweise entwirren, sich beweisen und der Handlung ein Ende setzen, bevor der Bösewicht Maligula ihre schreckliche Rückkehr in die Welt der Lebenden unternimmt. Ein verrücktes, ungewöhnliches Plattformabenteuer mit einem unglaublich einzigartigen Kunststil und einer packend komödiantischen Geschichte, dies ist eine skurrile Fahrt, die Sie nicht verpassen sollten.

A Plague Tale: Requiem

Nach den Ereignissen von A Plague Tale: Innocence folgt A Plague Tale: Requiem Amicia und Hugo, als sie versuchen, einen Anschein von Heimat wieder aufzubauen und den Ruin der Ratten für immer hinter sich zu lassen. Unglücklicherweise werden sie schnell wieder in Gefahr gebracht und müssen erneut Geschichten und Legenden für das immer schwer fassbare Wunder der Sicherheit jagen. Requiem ist ein düsteres, dynamisches Action-Adventure und zeigt einmal mehr das schöne und tragische Geschichtenerzählen, für das Asobo Studio mit der Plague Tale-Serie bekannt geworden ist.

Es braucht zwei

Hazelights preisgekrönter Titel It Takes Two ist eine der bemerkenswertesten Veröffentlichungen der letzten Jahre und war ein echtes Highlight im Koop-Genre. Sie und ein Partner übernehmen die Rolle eines Paares, dessen Ehe auf der Kippe steht, und werden in ein magisches Abenteuer gestoßen, durch das sie ihre Liebe zueinander wiederentdecken werden - hoffentlich rechtzeitig, um ihre Familie zu reparieren. Ein emotionales Abenteuer, das außergewöhnliche Vielfalt und dennoch Qualität im Leveldesign zeigt, in diesem Spiel gibt es für jeden etwas zu lieben, und die übergreifende Erzählung und künstlerische Leitung ist wirklich etwas Besonderes.

Assassin's Creed Walhalla

Der neueste Eintrag in der legendären Assassin's Creed-Reihe von Ubisoft Montréal, hier übernehmen die Spieler die Rolle von Eivor, einem Wikinger-Clanführer und Krieger. Assassin's Creed Valhalla segelt, plündert und lässt deine Kolonie und Legende von den kalten Gewässern Norwegens bis zu den fruchtbaren Küsten Englands wachsen und ist eine bemerkenswerte Reise mit einer unglaublichen Tiefe. Mit gründlichen RPG-Mechaniken, brutalen und dynamischen Kämpfen und einer reichen, lebendigen Welt ist dies ein unumgänglicher Einstieg für langjährige Assassin's Creed-Fans und Neulinge der Serie gleichermaßen.

Elden Ring

Das war so ziemlich unvermeidlich, wenn wir ehrlich sind. Aus den kreativen Titanen Hidetaka Miyazaki und George R.R. Martin haben FromSoftware und Bandai Namco ein absolutes Mammut eines Soulsborne-Titels geschaffen und die erzählerische Tiefe von Videospielen als Ganzes erweitert. So unversöhnlich wie fantastisch, Elden Ring ist ein Muss für alle Spieler. In den wunderschönen Ländern dazwischen, nachdem es aufgrund eines Ereignisses namens The Shattering ins Chaos gefallen ist, übernehmen die Spieler die Rolle eines niedrig Befleckten, tot und doch lebendig. Mit einer bemerkenswerten Vielfalt an Ausrüstung und Fähigkeiten wird sich dein Tarnished wirklich einzigartig fühlen. Ausgestoßen musst du in die Länder dazwischen zurückkehren, um ein Schlächter von Halbgöttern zu werden und die Ordnung des Größeren Willens wiederherzustellen. um der Älteste Lord zu werden.

Nun, das rundet unsere Liste ab. Hoffentlich ist Ihnen eines dieser Juwelen aufgefallen, entweder zum ersten Mal oder für eine wohlverdiente Wiederholung. Achten Sie darauf, Kommentare abzugeben, um uns Ihre Erfahrungen mit ihnen mitzuteilen, oder feiern Sie einige Tipps, die wir vielleicht verpasst haben. Alles Gute zum (verspäteten) Geburtstag Xbox.