Zwei Bioware-Manager verlassen das Unternehmen

Anthem und Mass Effect: Andromeda sind die beiden großen Fehlschläge, die das Entwicklerstudio Bioware in den letzten Jahren zu verantworten hat (einige würden sogar Dragon Age: Inquisition dazuzählen). Die treuen Fans wollen aber natürlich daran festhalten und glauben, dass das Studio wieder zu großartigen Leistungen imstande ist, denn wer soll ihre ausgedehnten Rollenspiele sonst anfertigen. Nachdem Casey Hudson, ein wichtiges Mitglied vom originalen Mass Effect 2017 zur Firma zurückkehrte, stiegen diese Erwartungen an, doch wir werden die Ergebnisse seiner Arbeit nicht sehen, solange er noch Teil der Firma ist...

Electronic Arts hat bestätigt, dass Hudson, der General Manager von Bioware, und Mark Darrah, langjähriger Produzent des Dragon-Age-Franchise, das Unternehmen verlassen. Sowohl Hudson als auch Darrah lassen es so klingen, als würden sie sich im gegenseitigen Einverständnis vom Unternehmen verabschieden. In beiden Fällen sei der Wunsch neue Dinge auszuprobieren einer der Gründe für den Fortgang von EA. Kein laufendes Projekt soll von diesen Stellenwechseln betroffen sein, heißt es weiter. Für Hudson wird nun ein dauerhafter Ersatz gesucht, während Christian Dailey seine Arbeiten an "Anthem 2.0" zu unterbrechen scheint, um das Dragon-Age-Team zu leiten.