Züge und Atomkraft verfeinern eure Satisfactory

Coffee Stain Studios' Aufbausimulation Satisfactory hat vor nicht allzu langer Zeit ein erstes großes Update erhalten. Die Förderbänder waren praktisch, doch mit dem zweiten Update wird der Transport noch schneller, da uns der Entwickler Züge und neue Funktionen zur Verfügung stellt.

Um den Zugtransfer zum Laufen zu bringen müssen wir Gleise, Weichen und Bahnhöfe verlegen, um ein Schienennetz aufzubauen. Die Wagons der Güterzüge lassen sich an unterschiedlichen Stellen gleichzeitig be- und entladen, um Wartezeiten zu reduzieren. Atomkraft und nukleare Abfälle sind ebenfalls in diesem Update enthalten, allerdings solltet ihr die zu erwarteten Gefahren bedenken. Wer mit Uran hantiert, muss sich eben um seine Gesundheit sorgen.

Fortgeschrittene Spieler dürfen sich auf überarbeitete Endspielbereiche freuen, wie dem Sumpf mit seinen giftigen Gasen. Seltene Ressourcen und Belohnungen warten auf mutige Erkunder, die wertvollsten Areale werden natürlich von Feinden beschützt. Detailliertere Patch-Notes findet ihr auf Steam.