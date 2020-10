Zuckersüßes Bugsnax ist ein pünktlicher PS5-Starttitel

You're watching Werben

Burgsnax ist das neue Spiel von Young Horses, den Entwicklern dieses ulkigen Spaßtitels Octodad: Dadliest Catch. Die haben das bunte Abenteuer bereits das ganze Jahr über prominent auf Playstation-Veranstaltungen präsentiert, doch bislang ist es immer durch unser redaktionelles Raster gefallen. Heute sind eine ganze Menge Informationen zum Spiel kommuniziert worden und die wollen wir nun endlich aufbereiten.

Bislang war Bugsnax nur lose auf Ende des Jahres datiert, allerdings gibt es nun ein offizielles Erscheinungsdatum. Am 12. November werdet ihr in dieser komischen Welt in die Rolle eines Journalisten schlüpfen, um Schack-Kreaturen auf PC (Epic Games Store), PS4 und PS5 zu fangen. Dieser Termin ist sehr sicher, da Young Horses auch direkt den Goldstatus ausgesprochen hat. Somit ist das Game in der Rohfassung von Anfang bis Ende spielbar und wandert folglich in den Druck.

Außerdem haben wir 20 bezaubernde Minuten Bugsnax-Gameplay für euch am Start. Unser Kollege Kieran Harris hat sich kürzlich die erste Stunde des bunten Abenteuers angesehen und eine erste Vorschau verfasst, während er einige Eindrücke für euch festhalten konnte.

