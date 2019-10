Zuckersüße Halloween-Skins in Mortal Kombat 11

Ab sofort könnt ihr euch ein paar neue Halloween-Skins für Mortal Kombat 11 kaufen. Jade verwandelt sich mit dem thematischen DLC in eine Hexe, Liu Kang haut seine Feinde als Lunchador windelweich und Kabal ist ein Psycho-Killer (war er ja vorher irgendwie schon). Die Kostüme kosten sechs Euro und damit leitet Entwickler Netherrealm einige spannende In-Game-Events für den neuesten Ableger der Kampfspiel-Reihe ein. Es wird zum Beispiel einen Multiplayer-Raid geben, in dem Spieler gemeinsam einen schwierigen Boss überwinden müssen. Nächste Woche fliegen dann Kürbisse und Fledermäuse als Modifikationen durch die Karten, am 1. November ist der Spuk wohl wieder vorbei.

You watching Werben

Quelle: VG24/7