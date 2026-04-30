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Man sagt, ein kurzer, prägnanter Name sei eine Stärke; Es hat ein gewisses Gewicht, verstehst du. Ich denke an Spiele wie Doom oder Heretic oder Ignition. Das sind Titel, die sofort an ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Stimmung erinnern. Im Shoot-'em-up-Genre hingegen sind die Namen oft unverständlich oder schlichtweg unsinnig. Oft brillante Spiele, aber wer entscheidet sich eigentlich, sein Spiel freiwillig Drainus zu nennen ?! ZPF folgt dieser stolzen Namenstradition des Kauderwelschs und ist ein wirklich gut gemachter und gemütlicher, retro-inspirierter Weltraum-Shooter von den Entwicklern, die uns zuvor – äh – Super XYX...

ZPF ist das Ergebnis eines erfolgreichen Kickstarter-Projekts und ist daher auf der Mega Drive-Cartridge verfügbar, allerdings auch in moderneren Formaten. Unser Sega-begeisterter Redakteur Jonas ist tatsächlich stolzer Besitzer der schönen Mega Drive Edition, aber ich musste mich mit Steam begnügen. Was wir bekommen, sind einige Levels mit verschiedenen Themen, wie eine futuristische urbane Umgebung, ein üppiger und verzauberter Wald und ein mittelalterliches Schloss. Wenn es irgendeine Art von Geschichte im Hintergrund gibt, habe ich sie komplett verpasst, aber schwerer zu übersehen ist all die visuellen Leckereien, die das Spiel großzügig verteilt. Wir sprechen hier von wirklich schönen 16-Bit-Pixeln, die den Bildschirm in einer Farbkaskade füllen. Die Farbpalette ist lebendig, grell und sehr 90er-Jahre-mäßig, und ich möchte es nicht anders.

Was dem Spiel an einem zusammenhängenden Thema fehlt, macht es durch schiere Kreativität zehnfach wett, denn die Level wirken völlig einzigartig und haben eine eigene visuelle Identität. Ein Problem, das oft bei detaillierteren 16-Bit-Grafiken auftritt, ist jedoch, dass Klarheit und Lesbarkeit etwas unübersichtlich werden. Es gibt einfach so viel visuelles Durcheinander auf dem Bildschirm auf einmal, dass feindliches Feuer manchmal in den parallaxen-scrollenden Hintergründen untergeht und man stirbt – manchmal auf frustrierende Weise. Visuelle Klarheit ist etwas, das ich in meinen Shoot-'em-ups sehr schätze, und man gewöhnt sich nie ganz daran, auch wenn es umso leichter wird, je mehr Zeit man mit dem Spiel verbringt.

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Es gibt drei verschiedene Schiffe zur Auswahl, von denen mindestens zwei dem Muster folgen, breit oder gezielter und kraftvoller zu feuern. Die dritte Variante ist auf Nahkampf ausgerichtet und bietet einen völlig anderen Spielstil. Hier musst du nah an die Gegner herankommen, um sie zu treffen, was natürlich riskant, aber auch sehr lohnend ist, sobald du den Dreh raus hast. Jedes Schiff hat außerdem einen speziellen Bombenangriff. Persönlich fand ich das Schiff mit den Spread-Schüssen am besten, während ich mich nie ganz mit dem eher nahkampforientierten Schiff auseinandersetzen konnte.

Wie die meisten Shoot-'em-ups kann ZPF in etwa einer Stunde abgeschlossen werden. Aber der Wiederspielwert ist hier hoch, denn jedes Level hat versteckte Geheimnisse, und um zum endgültigen Ende zu gelangen, muss man sie alle finden! Das Geld, das du durch das Bombardieren von Gegnern verdienst, kannst du auch zwischen den Levels ausgeben. Eine spaßige Ergänzung, bei der du dein Schiff stärker machen, Hinweise auf Geheimnisse bekommst oder einfach deinen Punktmultiplikator erhöhen kannst, um ganz oben auf der Highscore-Liste zu stehen.

Also, zusammengefasst: Wo stehen wir all das? Nun, ZPF ist definitiv ein Shoot-'em-up, das einen genaueren Blick wert ist. Technisch gesehen ist es sehr beeindruckend, und wäre es während der Blütezeit der Konsole auf dem Mega Drive erschienen worden, hätten wir es wahrscheinlich im selben Atemzug wie Klassikern wie Galenancer, Thunder Force und Truxton erwähnt. Die meisten Dinge werden richtig gemacht und scheitern nur daran, dass manchmal etwas zu viel auf einmal auf dem Bildschirm passiert und die sehr abwechslungsreichen Umgebungen des Spiels dem Spiel nicht ganz ein Gefühl von Kohärenz vermitteln. Doch mit seinem befriedigenden Upgrade-System und einem hochgradig anpassbaren Schwierigkeitsgrad ist es ein Muss für jede Shoot-'em-up-Fanatikerin.

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