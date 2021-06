Zoink Games spricht auf E3 2021 über schauriges Lost in Random

2019 wurde Lost in Random auf der E3 angekündigt, es wird vom in Göteborg (Schweden) ansässigen Studio Zoink Games entwickelt (das Team kennt man hauptsächlich für den atmosphärischen Plattformer Fe). Seit der Erstvorstellung haben wir nicht sehr viel von diesem neuen Projekt gehört, doch wir wissen, dass es im Rahmen des EA-Originals-Programms - EAs Initiative zur Förderung von Indie-Entwicklern - veröffentlicht werden soll.

Samstagabend gab es einen neuen Trailer mit hübscher Aufmachung, die an die seltsamen Kreationen von Tim Burton erinnert und gleichzeitig den verstörenden Charme von American McGee's Alice in sich zu vereinen scheint. In Lost in Random spielen wir Even, die mit ihrem Kumpel Dicey (ein lebendiger Würfel) eine düstere Märchenwelt erkundet. Die Entwickler verraten uns im Video ein wenig über das Kampfsystem, Inspirationseinflüsse und was wir im Spiel konkret anstellen werden. Der Titel soll noch dieses Jahr erscheinen, auf PC, Xbox One und PC.