Zoe Saldaña reflektiert über ihre Avatar-Reise

Zoe Saldaña erlebt derzeit eine starke Preisverleihungssaison und erhielt Nominierungen und Preise in der Kategorie Nebendarstellerin für ihre Leistung in dem Musical Emilia Pérez. Später in diesem Jahr wird sie auch in Avatars drittem Auftritt zu sehen sein, wobei sie erneut massiv und blau wird, um Neytiri zu spielen.

Im Gespräch mit Deadline verriet Saldaña, wie lange diese Reise für sie schon war. "Ich war 28, als ich unterschrieben habe, um fünf Filme zu machen", sagte sie, "und werde 54 sein, wenn wir fertig sind."

Obwohl wir alle wussten, dass es lange dauern würde, bis James Camerons Avatar-Geschichte abgeschlossen ist, relativiert dies, wie lange wir noch nach Pandora reisen werden. Es hat dreizehn Jahre gedauert, bis die Fortsetzung Avatar: The Way of Water gedreht wurde, aber zumindest scheint es jetzt einen festeren Zeitplan für die anderen Filme zu geben.