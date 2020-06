Zehn Minuten grausig schönes Next-Gen-Gameplay aus Observer

Bloober Team arbeitet mit Microsoft derzeit daran, das Horrorspiel The Medium auf der Xbox Series X zu realisieren, das ist jedoch nicht der einzige Titel, den sie aktuell vorbereiten. Das polnische Studio arbeitet nämlich auch an einer Next-Gen-Neuauflage ihres Spiels Observer, das als "System Redux" zurückkehrt. Diese Woche wurde frisches Material daraus präsentiert, das sich auf die Darstellung der Unterschiede zwischen der originalen Fassung und Observer: System Redux konzentriert. Dabei soll vor allem klarwerden, dass es sich hier nicht nur um ein grafisches Remaster handelt, da die Entwickler auch Story-Snippets eingearbeitet und das Gameplay verfeinert haben wollen. Spieler dürften also mehr Interaktionsmöglichkeiten haben, sobald das Teil Ende 2020 auf PS5 und Xbox Series X erscheint.

