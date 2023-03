Zack Snyder neckt eine Darkseid-Ankündigung

HQ

Die ganze Situation um Zack Snyders DC Extended Universe und wie das nach ein paar enttäuschenden Filmen zum Auftakt durcheinander kam, ist seit Jahren ein Dauerthema in der Unterhaltungswelt. Für eine Weile blieb es auf der Strecke, aber dann bekamen wir die Snyder Cut des Justice League-Films und Fan-Bitten, den Snyder-Vers wieder zu entzünden.

Während James Gunn und Peter Safran auf absehbare Zeit für alles verantwortlich sind, was mit DC-Unterhaltung zu tun hat, sieht es so aus, als ob Snyder wieder in irgendeiner Weise in die Welt von DC involviert sein wird, da ein neuer Tweet des Filmemachers eine Ankündigung von niemand anderem als Lord Darkseid im nächsten Monat versprochen hat (dh ein großer böser DC-Bösewicht, der Snyders Justice League waren scheinbar auf Kollisionskurs mit bevor alles zusammenbrach).

In der Ankündigung der Ankündigung wird uns gesagt, dass wir eine "eingehende Übertragung von Lord Darkseid" zwischen dem 28. und 30. April erwarten sollen, und nach Snyders angehängtem Hashtag "Full Circle" haben viele angenommen, dass dies auf den Snyder-Vers anspielt.

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1635989232165728259

Dennoch, da Gunn und Safrans DC Universe kein Darkseid-Projekt in seinem ersten Kapitel zu enthalten scheint, und es auch keine Berichte über die Rückkehr von Snyder nach DC gibt, bleibt es ein Rätsel, worauf genau dies anspielt.