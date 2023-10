Yu-Gi-Oh Mad Boy schafft es, den kultigsten Move aus der Show in einem Turnier zu machen

HQ

Wir schreiben das Jahr 2002. Das originale Yu-Gi-Oh-Set, die Legende von Blue Eyes White Dragon, ist gerade erschienen. Du hast die übermächtigste Karte im Spiel. Exodia, die Verbotene, ein Sofortgewinn, wenn du alle Teile sammelst.

Im Jahr 2023 ist Exodia nicht annähernd so gefährlich. Karten können jetzt Teile aus deinem Deck entfernen, was es schwieriger macht, die Kombo online zu bekommen. Aber bei einem kürzlichen Turnier festigte sich der Profi-Yu-Gi-Oh-Spieler Jeffrey Leonard in der Geschichte des Spiels, nachdem er ein Turnier mit dem One-Turn-Kill-Deck gewonnen hatte, indem er Exodia nicht nur einmal, sondern zweimal im 3-Spiele-Finale zusammensetzte.

Sogar Leonards Gegner konnte nicht anders, als sich auf den Spaß einzulassen, als die Karten zusammengesetzt wurden. Das Publikum skandierte "One more piece", als Leonard seine Gewinnstrategie zusammenstellte. Die Kommentatoren kanalisierten ihr inneres Yugi-Moto, als sie Exodia in seiner ganzen Pracht sahen, und sagten stolz: "Exodia, lösche aus!"

Sie können sich das Spiel unten ansehen und diesen Teil der Spielgeschichte sehen. Es ist vielleicht keine beliebte Strategie im modernen Yu-Gi-Oh, aber Exodia kann im Jahr 2023 immer noch einen Knaller machen.