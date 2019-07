Yo-kai Watch 1 wird für Switch wiederbelebt

Level-5 ist für malerische Abenteuer bekannt, doch die letzten Jahre liefen für das Unternehmen nicht sonderlich gut. Die Ankündigung der Nintendo Switch Lite könnte für die Japaner einen Umschwung signalisieren, auch weil ihr Erfolgsspiel Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin im Herbst auf die aktuelle Konsolengeneration kommt. Wenig später wird es eine weitere Adaption geben, nämlich die vom ersten Yo-kai Watch.

Das Debütspiel von Nathan, Jibanyan, Whisper und Co. erhält eine zweite Chance auf der Nintendo Switch, wie der virtuelle Youtuber des Unternehmens, Dennoji Reto, in seinem neuesten Video bestätigen konnte. Gematsu übersetzt: "Am Starttag der Switch Lite könnt ihr Ni no Kuni spielen und dann wird auch das erste Yo-kai Watch veröffentlicht. Wir sind sehr dankbar für eure Unterstützung."

Yo-kai Watch begann schon früh in Japan an das Pokémon-Phänomen anzuknüpfen, konnte sich aber nicht gleichermaßen in Europa durchsetzen und scheint mittlerweile auch etwas auf der Stelle zu treten. Wir müssen uns anschauen, wie dieser Port aussieht, da es vollständig für den Nintendo 3DS entwickelt wurde. Der untere Touchscreen des 3DS war zum Beispiel für den Kampf wichtig, um Vorteile zu nutzen. Ob wir Europäer den Titel überhaupt zu Gesicht bekommen, ist im Moment aber auch noch ungewiss. Bisher wurde lediglich ein Japan-Release bestätigt.