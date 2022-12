Yellowjackets wurde für eine dritte Saison verlängert

Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von Yellowjackets am 24. März nächsten Jahres auf Paramount+/SkyShowtime Premiere feiern wird. Jetzt gibt es noch mehr tolle Neuigkeiten für Fans der Thriller-Serie, denn Showtime bestätigt auf Twitter, dass Yellowjackets für eine dritte Staffel verlängert wurde.

Yellowjackets spielt in zwei verschiedenen Zeitlinien und folgt den dramatischen Abenteuern einer weiblichen Highschool-Fußballmannschaft, die Mitte der 90er Jahre in der kanadischen Wildnis abstürzt, sowie dem Leben ihrer erwachsenen Kollegen in der Gegenwart. Die erste Staffel der Show erhielt großartige Kritiken und gehört zu den meistgesehenen Serien aller Zeiten auf Showtime.