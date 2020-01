Yakuza Trailer: Like a Dragon präsentiert Charakterklassen und Minispiele

Der siebte Teil von Yakuza wird mehr Änderungen an der Reihe vornehmen, als es so manch einem Fan recht ist. Bereits gezeigtes Gameplay-Material präsentierte etwa ein rundenbasiertes Kampfsystem, das in bester JRPG-Manier taktische Gefechte zulässt. In einem neuen, japanischen Trailer zeigt der Publisher Charakterklassen, Minispiele, ein Crafting-System zur Erstellung von Gegenständen und mehr. Yakuza: Like a Dragon startet in Japan schon in wenigen Wochen, europäische Fans müssen sich auf das siebte Kapitel der Serie allerdings noch einige Monate gedulden.

