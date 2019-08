Yakuza Remastered Collection enthüllt, enthält Teil 3, 4 und 5

Sega bringt nun tatsächlich die Remaster von Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 in den Westen - und als besondere Überraschung ist Yakuza 3 ab sofort im Playstation-Store für die PS4 erhältlich. Teil 2 erscheint dann am 29. Oktober 2019, während Yakuza 5 am 11. Februar 2020 veröffentlicht werden soll. Zu letzterem Datum soll dann auch ein Box-Set der drei Titel in den Händlerregalen landen.

Insgesamt sind die Titel weitaus weniger aufwendig angefertigt, als Yakuza Kiwami 1 und 2, die damals auf der Playstation 2 erschienen und für die aktuelle Generation quasi komplett neu aufgesetzt wurden. Das ist allerdings verschmerzbar, denn die Teile drei bis fünf liefen auf der PS3 bereits in recht ansehnlicher Optik und wurden im Remaster auf 1080p bei 60 fps aufgewertet. Viel wichtiger ist aber für westliche Fans, dass fehlender Content, der damals in unseren Regionen als unpassend empfunden wurde, nun zum ersten Mal enthalten ist. Dazu gehören urjapanische Spiele wie Shogi und Mahjong, aber auch leicht anrüchige Minispiele wie der Cabaret-Club und ein Massagesalon. Auch komplette Nebenmissionen sind neu hinzugekommen und die (englische) Übersetzung wurde komplett überarbeitet und verbessert, inklusive englischer Karaoke-Songs.

Tolle Sache, dass damit die Yakuza-Reihe, die es im Westen nie leicht hatte, auf der Playstation 4 erlebt werden kann. Bei den noch exotischeren Spin-Offs des Franchise, die sich um Samurai und Zombies drehen, wartet Sega allerdings noch ein bisschen ab, ob sich da ein Release in unseren Gefilden lohnt.