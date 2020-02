Yakuza Remastered Collection: Der komplette Weg des Drachen ist auf Playstation 4 verfügbar

Die Fans der japanischen Yakuza-Serie haben lange auf den gestrigen Tag gewartet, denn ab sofort ist die gesamte Yakuza Remastered Collection auf der Playstation 4 verfügbar. In der Zusammenstellung stecken drei aktualisierte Spiele (Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5), die wir zuvor auf der Playstation 3 gesehen haben. In allen Teilen wurde die Grafik deutlich verbessert und die Performance während des Spielens erhöht. Wie der Herausgeber Sega mitteilt, verfügt jeder Titel über eine japanisch-englische Sprachausgabe.

Im Zuge der Neuveröffentlichung hat der Entwickler übrigens noch einmal Arbeiten an den Dialogen vorgenommen, es gibt also kleinere Veränderungen im Vergleich zum Original. Darüber hinaus wurden Inhalte, die zuvor für den westlichen Markt bestimmt waren, neu hinzugefügt und somit amerikanischen und europäischen Spielern zur Verfügung gestellt. Die Yakuza-Serie erzählt übertriebene Geschichten der japanischen Mafia, in absurd überspitzter Japano-Manier.

