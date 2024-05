HQ

Es ist immer eine knifflige Situation, ein Spiel zu rezensieren, das kostenlos spielbar ist. Da es buchstäblich keine Investitionen vom Spieler erfordert, abgesehen von seiner Zeit, können Sie nachsichtiger werden, wenn Sie Bereiche kritisieren, die sonst in einer Vollpreis-Alternative herausstechen würden. Das ist ein Thema, das noch wichtiger und entscheidender ist, wenn man sich Ubisofts "Call of Duty Killer" XDefiant ansieht.

XDefiant ist effektiv das Nebenprodukt des Mischens von Call of Duty und Overwatch. Es ist ein Arena-Shooter mit verschiedenen Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten, die auf einer Vielzahl kreativer und lebendiger Karten in einer Sammlung unterschiedlicher Spielmodi gegeneinander antreten und gegeneinander kämpfen. Es ist eine originelle Idee, aber eine, die vor Vertrautheit trieft, da so ziemlich jeder Teil von XDefiant einem anderen existierenden Produkt zugeordnet werden kann. Das ist nicht wirklich ein Problem, da das Arena-Shooter-Subgenre seit langem nicht mehr viel Iteration erlebt hat, und vorausgesetzt, das Spiel fühlt sich gut an, wird es wahrscheinlich ein Publikum dafür geben. Dies ist zweifellos bei XDefiant der Fall.

Dies ist ein brillanter Shooter. Es ist reaktionsschnell, schnell, actiongeladen, gut ausbalanciert und hat eine Top-Flüssigkeit, die selbst mit seinen besten Konkurrenten mithalten kann. Die jahrelange Entwicklung, die Ubisoft in dieses Spiel gesteckt hat, hat zu einem Kerngehäuse oder Chassis geführt, das enormes Potenzial birgt. Jeder Teil des Spiels strotzt vor Raffinesse, sei es die angenehmen Schläge beim Erzielen von Treffermarkierungen, die Präzision des Gunplays, die etwas starreren Bewegungen, die XDefiant im Vergleich zum Call of Duty -Multiplayer unendlich weniger überwältigend erscheinen lassen, oder auch nur die Präsentation, die sowohl hochwertige Grafiken und Grafiken als auch ein klares und übersichtliches HUD liefert. Die Kontrollkästchen, die einen großartigen Shooter ausmachen, wurden alle mit XDefiant abgehakt, und Ubisoft sollte sehr stolz darauf sein.

Leider gibt es viele sehr kompetente Alternativen zu XDefiant und damit ein Arena-Shooter heraussticht, muss es heutzutage mehr als nur ein sehr kohärenter Körper sein. Hier beginnt die Rüstung in Ubisofts Shooter zu bröckeln, da sich alles um den brillanten Kern herum anfühlt, als würde ihm etwas fehlen. Manchmal ist das ganz klar nur der Inhalt im Allgemeinen, und manchmal ist es ein deutlicher Mangel an Verfeinerung in der Art und Weise, wie die Benutzeroberfläche gestaltet ist, wie der Fortschritt gehandhabt wird oder wie die Monetarisierung grundlegend integriert wird.

Lassen Sie mich mit dem Mangel an Inhalten beginnen. Fünf Spielmodi, über 15 Karten, fünf Fraktionen im Stil der Ubisoft-IP mit drei Charakteroptionen und über 20 Waffen. Wenn man es buchstabiert, klingt das alles großartig, aber wenn man 20+ Waffen auf etwa sieben Waffenkategorien verteilt, erhält man etwa drei Optionen pro Waffentyp und das ist nicht annähernd genug, um ein Spiel zu starten. Die Karten sind großartig und sehr einzigartig gestaltet und definitiv ein Highlight, aber die Fraktionen und die Charaktere sind weniger beeindruckend. Die drei verschiedenen Charaktere pro Fraktion dienen nur kosmetischen Zwecken, was bedeutet, dass es im Moment effektiv fünf verschiedene Fähigkeitssets in XDefiant gibt, von denen eines an eine Herausforderung gebunden ist, für die die meisten Spieler wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen werden, um sie freizuschalten (dies ist der Zugang zu Watch Dogs ' DedSec-Fraktion). Versteht mich nicht falsch, die Art und Weise, wie Ubisoft-IP in dieses Spiel integriert ist, ist fantastisch und wunderbar gemacht, aber die Idee reicht nicht aus, um mich dazu zu bringen, Stunde um Stunde zurückzukommen. Es muss Abwechslung geben, und das ist nicht das, was das aktuelle Fraktionssystem von XDefiant bietet.

Was die Spielmodi betrifft, so sind sie alle einzigartig und machen Spaß, aber wenn Sie Call of Duty Hardpoint, Domination oder Kill Confirmed, Overwatch Escort oder Battlefield Rush gespielt haben, werden Sie bereits sehr vertraut sein mit Occupy, Hot Shot, Domination, Zone Control und Escort. Hier gibt es nichts wirklich Originelles.

Dann kommen wir zum Fortschritt. Ubisoft hat offensichtlich kein großes Interesse an diesem Teil von XDefiant, da keine der Herausforderungen sehr interessant zu meistern ist und es auch nicht viele gibt, durch die man Zeit damit verbringen kann, Zeit damit zu verbringen. Für diese Launch-Version von XDefiant, die auf dem "Preseason-Thema" läuft, dienen die Herausforderungen einem einzigen Zweck, Waffen, Geräte und Charaktere freizuschalten, die im "Erstelle eine Klasse"-System verwendet werden können. Das Problem ist, dass es keinen Grund gibt, die Create-A-Class zu verwenden. Die regulären Klassen erfüllen ihre Aufgabe perfekt und um Aufsätze freizuschalten, musst du Stunden damit verbringen, jede Waffe manuell aufzuleveln (das ist ungefähr so zeitaufwändig wie der Fortschritt in Forza Motorsport beim Debüt), und selbst dann verbessern die Aufsätze deine Waffen nur geringfügig. Außerdem sind die meisten Herausforderungen absolut langweilig. Wie schaltet man zum Beispiel DedSec frei? Indem du eine Vielzahl von Aufgaben im Zusammenhang mit der Funktionsweise von DedSec erfüllst und dir gleichzeitig die Grundlagen der anderen vier existierenden Fraktionen beibringst? Nein. Verdient einfach 700 000 EP. Es ist schwer, das in irgendeiner Weise aufregend zu finden.

Das bringt mich zur Benutzeroberfläche und zur Monetarisierung. Im Hauptmenü sind die meisten Registerkarten ehrlich gesagt irrelevant, es sei denn, Sie beabsichtigen, Geld für den Kauf von Premium-Inhalten auszugeben. Ein paar der etwa sechs Tabs sind einem Premium-Shop und dem Battle Pass gewidmet. Ein anderer ist für die Anpassung gedacht, die nutzlos ist, es sei denn, man kauft Dinge, da es eigentlich keine Möglichkeit gibt, irgendeine Form von Kosmetika (seien es Waffen-Skins, Charakter-Skins, Visitenkarten, Emotes usw.) zu verdienen, ohne echtes Geld auszugeben oder den Battle Pass durchzuarbeiten. Dann gibt es noch den regulären Spielauswahl-Tab, auf dem ebenfalls ein riesiger Battle-Pass-Link angebracht ist. Ich weiß, dass dies ein kostenloses Spiel ist und das sollte befürwortet werden, aber Ubisoft hat beschlossen, jede Form von Eloquenz oder Klasse zu vermeiden und stattdessen die Monetarisierung ohne Reue oder ohne eine Möglichkeit zu bieten, tatsächlich auf anpassbare Elemente zuzugreifen, ohne den Geldbeutel zu öffnen, in den Rachen zu rammen. Das ist eine harte Pille, die man schlucken muss.

Es wäre kein so großes Problem, wenn es von Anfang an mehr Inhalte gäbe, aber nach ein paar Tagen hat man das Gefühl, alles gesehen zu haben, was XDefiant zu bieten hat. Es gibt einen klaren Mangel an Inhalten in diesem Spiel und abgesehen davon, dass du tatsächlich Dinge kaufst, um dein Konto aufzupeppen, besteht die einzige Alternative darin, auf den Beginn der saisonalen Struktur zu warten, die erst in etwa 40 Tagen wirksam wird...

Der Glanz und die Politur, die das Gameplay und das Gunplay liefern, sind jedoch so ziemlich überall in XDefiant zu finden. Ich habe nur einen klaren Fehler / ein Problem bemerkt, nämlich bestimmte Herausforderungen, meine Daten nicht zu verfolgen. Ansonsten ist dieses Spiel eine unglaublich enge Erfahrung, was den Mangel an Inhalten, die Monetarisierung und den langweiligen Fortschritt noch enttäuschender macht.

Ubisoft hat hier etwas ganz Besonderes in der Hand, aber wenn diese Launch-Version von XDefiant auch nur ein marginales Zeichen für die Zukunft dieses Spiels ist, wird sie nicht überleben. Es ist kostenlos, also probieren Sie es aus und spielen Sie es ein paar Tage lang, aber Sie werden wahrscheinlich danach zu Call of Duty oder Halo oder Overwatch oder einem anderen Shooter zurückkehren, weil es hier einen deutlichen Mangel an Tiefe gibt und die Flüssigkeit und das raffinierte Design nicht wirklich ein Element sind, das dieses Spiel von seinen Konkurrenten abhebt. Es liegt ein langer Weg vor XDefiant, wenn es wirklich beabsichtigt, in der gleichen Luft wie etablierte Schützen zu operieren, und ehrlich gesagt muss Season 1 ein Gigant sein, um als Zeichen dafür zu dienen.