Xbox-One-Controller im X019-Camouflage-Design vorgestellt

Microsoft bereitet sich mit der Ankündigung eines weiteren, offiziell produzierten Xbox-One-Controllers auf die X019-Messe im kommenden Monat vor. DPM Studio, ein Teil der Bekleidungsfirma Hardy Blechman, hat das Design dafür entworfen, ein Video zeigt euch den brandneuen Wireless-Controller im "X019-Camourflage"-Design.

Die Vorlage wurde via Aquabrush-Aufdruck auf das Gadget gebracht und erinnert den Designern zufolge sowohl an die "Eidechsen-Pinselstrich-Tarnung der 1950er Jahre", sowie an einen Abschnitt aus der Themse, der durch ihren ikonischen Maharishi-Drachen verbildlicht wird. Auf diese Weise wurde das Design der Stadt verankert, in der die Veranstaltung stattfindet, hoffen die Künstler. Das jährliche Xbox-Fanfest findet in diesem Jahr vom 14. bis 16. November in London statt.

Der Vertrieb ist glücklicherweise nicht auf Großbritannien beschränkt, da in jedem Gamereactor-Land in Europa insgesamt 1000 Einheiten davon zum Verkauf angeboten werden. Das Teil wandert Mitte November in die Online-Shops, sobald es auf der X019-Inside-Xbox-Show präsentiert wurde. 100 US-Dollar (vermutlich 90 Euro) kostet der Xbox-One-Wireless-Controller im DPM-Design "X019-Camourflage" wohl. Was haltet ihr davon? Braucht ihr das Tarnmuster oder nutzt ihr lieber benutzerdefinierte Xbox-Controller?