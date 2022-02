Xbox-One- und PS4-Spieler müssen drei weitere Monate auf Spellforce 3 warten

HQ

Die Konsolenportierungen des Strategiespiels Spellforce 3 scheint Grimlore Games vor größere Probleme zu stellen als bislang angenommen. Das Entwicklerstudio meldete heute Nachmittag, dass Xbox-One- und PS4-Besitzer drei weitere Monate lange auf das Game warten müssen, da sich die Produktion in die Länge zieht. THQ Nordic schreibt, dass das Unternehmen diese Zeit benötige, um „das beste Echtzeitstrategie-Rollenspiel auf Konsolen" abzuliefern. Aus diesem Grund könne das Game nicht am 8. März erscheinen, sondern erst am 7. Juni.