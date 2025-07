Xbox wird die Altersverifizierung in Großbritannien durchsetzen, um die Beschränkungen des Online Safety Act zu erfüllen

HQ

Letzte Woche trat die Online Safety Act in Großbritannien in Kraft und erschwerte den Zugriff auf alles, was die Regierung im Internet als erwachsen und reif ansieht. Die Idee hinter dem Gesetz war es, junge Leute daran zu hindern, pornografische oder sogar grafische Inhalte im Internet leicht zu erreichen, aber es hat zu einem Aufruhr im Land geführt, da es Einschränkungen auferlegt hat, mit denen ein großer Teil der Menschen unzufrieden ist.

Um das eigene Alter nachzuweisen, muss man jetzt entweder einen Gesichtsscan durchführen oder persönliche Daten an ein privates Drittunternehmen senden, was vielen unangenehm ist, da es sie weiter dem Risiko von Datenschutzverletzungen aussetzt. Außerdem ermöglicht das Gesetz der Regierung nun, alles online zu blockieren, was sie als nicht jugendfrei einstuft, und schränkt damit den freien Zugang der britischen Öffentlichkeit stark ein.

Unabhängig davon, ob man das Act mag oder nicht, es ist Gesetz und Unternehmen müssen es respektieren, sogar Microsoft und Xbox. Ab Anfang 2026 wird Xbox in Großbritannien ein Altersbeschränkungssystem durchsetzen, was bedeutet, dass man, wenn man vollen Zugriff auf die sozialen Funktionen auf einem Xbox-Gerät haben möchtet, entweder seinen amtlichen Ausweis teilen, eine Überprüfung des Mobilfunkanbieters, eine Kreditkartenprüfung oder einen Gesichtsscan zur Altersschätzung durchführen muss.

Dieses System ist ab sofort in Kraft, was bedeutet, dass man den Vorgang noch heute abschließen und als erledigt markieren kann, indem man sich bei Xbox Wire anmeldet, um sich keine Sorgen darüber machen zu müssen, dass Funktionen Anfang nächsten Jahres gesperrt werden könnten. Es sollte auch gesagt werden, dass man, unabhängig davon, ob man diesen Vorgang durchführt oder nicht, immer noch in der Lage sein wird, mit Freunden zu kommunizieren, und dass dies keinen Einfluss auf "frühere Käufe, Berechtigungen, Spielverlauf, Erfolge oder die Fähigkeit, Spiele zu spielen und zu kaufen" hat.

Jeder außerhalb des Vereinigten Königreichs fragt sich vielleicht, warum dies für ihn relevant ist, aber es könnte irgendwann passieren, da Xbox auch Folgendes sagt:

"Während dieser Altersverifizierungsprozess in ganz Großbritannien eingeführt wird, werden wir weiterhin prüfen, wie wir die Sicherheit von Spielern auf der ganzen Welt gewährleisten und aus dem britischen Prozess lernen können. Wir gehen davon aus, dass wir die Altersverifizierung in Zukunft in weiteren Regionen einführen werden. Es gibt keine Einheitslösung für die Sicherheit der Spieler, daher können diese Methoden je nach Region und Erlebnis unterschiedlich aussehen. Wir arbeiten mit lokalen Communitys, Publishing-Partnern und Regulierungsbehörden zusammen, um den richtigen Ansatz zu finden, der sowohl die Privatsphäre der Spieler respektiert als auch das Xbox-Spielerlebnis nicht beeinträchtigt. Wir werden weiterhin die Änderungen kommunizieren, die wir an unseren Praktiken und den von uns gesammelten Daten vornehmen, damit wir die Spieler auf unserer Plattform besser schützen können."