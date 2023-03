Xbox wird den Preis für Game Pass nicht erhöhen

HQ

Die britische CMA hat ein weiteres Dokument zum Xbox Activision Blizzard-Deal veröffentlicht, in dem einige interessante Aussagen von Microsoft in Bezug auf den Xbox Game Pass und die mögliche Erhöhung davon gezeigt werden, sollte sie den Call of Duty- und Overwatch-Publisher übernehmen.

Xbox verwendet das Beispiel der Übernahme von Bethesda und erklärt, dass es seine Preise damals nicht erhöht hat und wahrscheinlich nicht mit einer Übernahme von Activision Blizzard tun wird, da es " kontraproduktiv" ist.

Im Wesentlichen glaubt Xbox, dass, wenn die Game Pass-Preise steigen würden, wenn der Activision Blizzard-Deal durchging, jeder kurzfristige Gewinn aus der neuen Gebühr es nicht wert wäre, die Abonnenten dadurch zu verlieren.

Die Untersuchung der britischen CMA zum Activision Blizzard-Deal ist im Gange, und Sony hat kürzlich auch versucht, die Übernahme zu sprengen , indem es behauptete, Microsoft könnte fehlerhafte Versionen von Call of Duty auf PlayStation-Plattformen veröffentlichen.