Xbox verleiht Goldstatus für Gears 5

Gears of War ist ein langjähriges Videospiel-Franchise, das seit einiger Zeit von The Coalition entwickelt wird. Am 10. September steht der neuste Teil der Hauptserie bereit - Gears 5 -, der laut dem Entwickler seit Ende dieser Woche bereit für die Veröffentlichung ist. Auf Xbox.com hat das Studio dem Titel den symbolischen Goldstatus verliehen, damit ist die Launch-Version vom neuen Gears of War also fertig und das Spiel kann ab sofort auf Blu-ray-Discs kopiert werden. An einem obligatorischen Day-1-Patch dürfte der Entwickler dann ab Montag weiterarbeiten.