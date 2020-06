Xbox Series X wird auch in Asien im Herbst an den Start gehen

Die Japaner sind von Nintendos aktueller Hybridkonsole und den Switch-Spielen geradezu besessen, doch auch für Sony ist der Markt ein wichtiger Faktor. Wer von den großen Hardware-Herstellern dort die meisten Probleme hat, das ist eindeutig Microsoft, die jede Woche nur eine Hand voll Konsolen an die Japaner verkaufen. Das liegt an verschiedenen Dingen, zum Beispiel weil die Xbox One viel zu spät im Land der aufgehenden Sonne erschienen ist (lange nachdem die PS4 bereits viele Fans erreicht hat).

Mit der kommenden Xbox Series X will Microsoft wieder stärker in die japanischen Gefilde vordringen, denn sie haben der Famitsu gegenüber noch einmal betont, dass die Hardware weltweit am gleichen Tag erscheint. Das globale Startdatum umfasst also nicht nur Europa und Nordamerika, sondern auch Asien. Darüber hinaus hat das Unternehmen erklärt, dass Halo Infinite und Assassin's Creed Valhalla sowie ein paar asiatische Titel, darunter Bright Memory: Infinite und Scarlet Nexus am Launch-Tag verfügbar sein werden, um die japanischen Fans anzusprechen.