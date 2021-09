Xbox Series nun kompatibel mit Dolby-Vision-Geräten

HQ

Microsoft hat dafür gesorgt, dass ältere Spiele auf den Konsolen der Xbox Series in mehrerlei Hinsicht verbessert werden. Die neue Hardware spielt alte Spiele mit höheren Bildraten ab und überarbeitet die Darstellung dank Auto HDR um klarere Farben. Nachdem sich das Unternehmen ausgiebig um den bestehenden Katalog gekümmert hat, richtet sich der Blick nun nach vorne, auf einige der Spiele, für die man tatsächlich eine Xbox Series benötigen könnte.

Seit gestern ist die Plattform von Microsoft offiziell dazu in der Lage, Spiele mit der sogenannten Dolby-Vision-Technologie zu unterstützen. Vereinfacht gesagt ist das die HDR-Technologie von Dolby, die die Farben in vielen Fällen schärfer und klarer darstellt, als es beim HDR10-Standard der Fall ist.

Bei Dolby Vision gibt es nur zwei Probleme: Die Technologie ist in der Spielewelt so neu, dass sie noch nicht optimiert ist. Microsoft warnt davor, dass einige Fernseher eine höhere Reaktionszeit haben werden, wenn diese Technologie aktiviert wird. Punkt Nummer zwei hängt mit dem ersten zusammen, denn nur wenige Dolby-Fernseher unterstützen das Format überhaupt - denn HDR10 ist schließlich nicht ohne Grund der Standard. Daher profitieren vor allem Fernseher im oberen Teil der Preisskala von dieser Neuerung.

Weder Microsoft noch Dolby möchten klar kommunizieren, welche Spiele überhaupt dazu in der Lage sind, von Dolby Vision Gebrauch zu machen, aber es seien wohl "über hundert [...], die entweder heute oder sehr bald" davon profitieren werden... Einen simulierten Vergleich, wie Gears 5 mit Dolby Vision und HDR10 aussieht, seht ihr unten im Video. Darüber hinaus wissen wir zumindest, dass Spiele wie Psychonauts 2 und Ori and the Will of the Wisps die Technologie unterstützen. Auch die eingangs erwähnten älteren Spiele, die HDR10 oder Auto HDR verwenden, sollen auf unterstützten TV-Geräten wohl etwas besser aussehen, behauptet Microsoft.