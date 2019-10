Xbox Scarlett soll keine Kompromisse bei der Bildrate eingehen

Spieleentwickler und Konsolenhersteller versuchen verständlicherweise, das meiste aus den verfügbaren Systemen herauszupressen, um die stärksten visuellen Effekte und die größtmögliche Auflösung zu erzeugen. Meistens geht das zu Lasten einer weichen, schnellen Bildrate, die in den letzten Jahren als immer notwendigerer Teil des Spielerlebnisses anerkannt wurde. Auch in der kommenden Konsolengeneration scheint die Framerate ein großer Schwerpunkt zu sein - zumindest bei der Xbox-Scarlett.

In der neuesten Ausgabe des Official Xbox Magazines sagt Aaron Greenberg von Microsoft, dass diese nächste Konsole keine Beeinträchtigungen der Bildgeschwindigkeit hinnehmen werde: "Aber ich denke, mit der nächsten Generation werdet ihr ein großes CPU-Upgrade sehen, weil wir wirklich sicherstellen wollen, dass keine Kompromisse mit den Frameraten eingegangen werden. Ja, wir können 4K machen, aber wir schaffen auch 120 Bilder pro Sekunde. Ich denke, diese Art von Kapazität wird etwas sein, was die Leute heute nicht sehen."