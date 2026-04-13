Xbox präsentiert später in dieser Woche einen ersten Blick auf Metro 2039

In letzter Zeit kursieren Gerüchte über eine Xbox-Show, die später diese Woche stattfinden soll und in der ein neues Metro-Spiel vorgestellt werden soll. Es scheint, als hätten Xbox, der Entwickler 4A Games und der Publisher Deep Silver genug von diesen Gerüchten, denn genau diese Show wurde nun bestätigt.

In einem Xbox-Wire-Artikel wird erwähnt, dass am Donnerstag, den 16. April, um 18:00 Uhr BST/19:00 CEST eine Xbox First Look: Metro 2039-Show stattfinden wird, bei der wir zum ersten Mal das nächste Kapitel der berühmten Serie kennenlernen.

Uns wird Folgendes mitgeteilt: "Dies wird der vierte Hauptteil von 4A Games in der Reihe sein, die auf den ikonischen Romanen von Dmitri Glukhovsky basiert, nach Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) und Metro Exodus (2019), die alle die Geschichten von Überlebenden nuklearer Verwüstung erzählen, die in den Moskauer U-Bahn-Tunneln und der Welt um sie herum leben."

Sie können die Show live auf YouTube sehen, und wie immer bietet Xbox lokalisierte Versionen in verschiedenen Sprachen an, darunter barrierefreie Optionen für Menschen mit Hörbehinderung.