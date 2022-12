Xbox hat ihren Countdown Sale gestartet

HQ

Vor ein paar Wochen startete Sony seinen End of Year Deals Verkauf (etwas, worüber wir berichteten). Da der Sony-Deal morgen endet, bleibt Platz für Microsoft, um sein Gegenstück namens Countdown Sale zu starten, das weitere zwei Wochen läuft und hier zu finden ist.

Wir haben zehn ziemlich gute Auswahlen in verschiedenen Genres und Preisklassen gefunden, sowohl alte als auch neue, und wir glauben, dass die meisten von euch unten etwas finden werden, das euch gefällt:

• Alex Kidd in Miracle World DX - 60% Rabatt (£5.99 / €7.99)

• Asterix & Obelix: Slap Them All - 60% Rabatt (£13.39 / €29.99)

• Batman: Arkham Collection - 75% Rabatt (£12.49 / €14.99)

• Call of Duty: Modern Warfare II Vault Edition - 20% Rabatt (£79.99 / €87.99)

• Crash + Spyro Triple Play Bundle - 60% Rabatt (£34.00 / €39.99)

• Cyberpunk 2077 - 50% Rabatt (£24.99 / €34.99)

• Dying Light 2 Stay Human - 50% Rabatt (£29.99 / €34.99)

• Far Cry 6: Spiel des Jahres Edition - 60% Rabatt (£39.99 / €47.99)

• FIFA 23 - 50% Rabatt (£29.99 / €34.99)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 33% Rabatt (£26.24 / €29.99)

• The Dark Pictures Anthology: Season One - 30% Rabatt (£59.49 / €69.99)

Wenn Sie ein besonders gutes Angebot finden, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Mit-Gamereactor-Lesern im Kommentarbereich unten helfen. Teilen ist schließlich fürsorglich.