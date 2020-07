Xbox Game Pass wird auf konkurrierenden Plattformen nicht unterstützt werden können

Phil Spencer, der Firmenpräsident der Xbox-Abteilung bei Microsoft, hat uns vor einer Weile mit den Plänen überrascht, den Xbox Game Pass auf konkurrierende Konsolensysteme veröffentlichen zu wollen. Ehrgeizig waren diese Pläne, doch auch ohne Hand und Fuß, wie sich der Manager nun eingestehen musste. In einem Interview mit Gamestar wurde über die Möglichkeit gesprochen, dass der Xbox Game Pass konkurrierende Plattformen erweitern könnte. Spencer sagte dort gefasst: "auf den anderen Konsolen werden wir nicht die volle Xbox-Erfahrung bieten können", als er diese Idee kommentierte.

Die Schaffung eines hybriden Dienstes, der Xbox-Spiele auf PS4 und Nintendo Switch ermöglicht, scheint so einfach nicht möglich zu sein. Spencer weist darauf hin, dass Nintendo und Sony andere Geschäftsphilosophien haben, weshalb das Vorhandensein des Xbox-Game-Passes auf den Geräten dieser Firmen für ihn wohl nur ein Traum bleiben wird. Die Wahrheit ist, dass Microsoft bereits eigene Titel außerhalb des eigenen Ökosystems veröffentlicht hat - Cuphead und Ori and the Blind Forest etwa. Die bevorstehende Einführung des Dienstes Project xCloud, der ab September (ohne zusätzliche Kosten) im Xbox Game Pass enthalten sein wird, könnte eine weitere Brücke zwischen den Plattformen schlagen.

Quelle: Echo Boomer.