Xbox Game Pass: No Man's Sky, Kingdom Hearts und Thronebreaker beschäftigen Abonnenten bald

Hello Games wird No Man's Sky im Juni zum Xbox Game Pass bringen und dieses Ereignis ist nicht der einzige Grund, warum sich Spieler der Weltraumsimulation freuen dürfen....

Microsoft hat gestern die neuen Spiele im Xbox Game Pass bestätigt. Die großen Titel werdet ihr bereits in der Überschrift gelesen haben: No Man's Sky, zwei...

Am kommenden Montag beginnt ein neuer Monat und viele Spieler warten gespannt darauf, was diverse Premium-Abonnements ihnen in den kommenden Wochen zum Spielen anbieten...

Wer hätte sich 2016 vorstellen können, dass wir dreieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung von No Man's Sky Mech-Roboter und biologische Raumschiffe in der großen...

Mech-Power in No Man's Sky nutzen

am 7. April 2020 um 17:19 NEWS. Von Stefan Briesenick

Hello Games entfesselt heute in einem neuen Update die Mech-Roboter in No Man's Sky. Der sogenannte Minotaur ist mit einem Jetpack ausgerüstet und wird von planetaren...