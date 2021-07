Xbox Game Pass: Diese Titel dürfen Abonnenten Ende Juli 2021 spielen

Am Nachmittag haben Abonnenten des Microsoft-Dienstes "Xbox Game Pass" erfahren, welche Spiele in der zweiten Monatshälfte vom Juli 2021 in das Games-Abo aufgenommen werden. Es handelt sich dabei vor allem um kleinere Titel, die sich sehr über die zusätzliche Aufmerksamkeit freuen, die ihnen der Xbox Game Pass bietet. Hervorheben wollen wir euch eigentlich nur Omno, das ist ein kleiner 3D-Puzzle-Plattformer von einem deutschen Indie-Entwickler.

Diese drei Spiele verlassen am 31. Juli den Online-Dienst: