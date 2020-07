Xbox Game Pass: Acht neue Ergänzungen in der zweiten Juli-Hälfte bestätigt

Der Juli ist zur Hälfte geschafft und deshalb enthüllte Microsoft diese Woche eine weitere Runde von Spielen, die zahlende Abonnenten des Xbox-Game-Passes in diesem Sommer genießen dürfen. Wir wussten bereits, dass Yakuza Kiwami 2 kommen würde, doch abgesehen davon warten noch einige spannende Titel auf die Abonnenten:



Forager (Xbox One & PC) - 16. Juli

Mount & Blade: Warband (Xbox One ) - 16. Juli

Carrion (Xbox One & PC) - 23. Juli

Golf With Your Friends (PC) - 23. Juli

Grounded (Early Access auf Xbox One & PC) - 28. Juli

Nowhere Prophet (Xbox One & PC) - 30. Juli

The Touryst (Xbox One & PC) - 30. Juli

Yakuza Kiwami 2 (Xbox One & PC) - 30. Juli



Wie üblich gibt es einige Spiele, die das kostenpflichtige Gaming-Abo Ende des Monats wieder verlassen müssen. Beeilt euch und spielt die folgenden Titel bis zum 31. Juli:



Ashes Cricket (Xbox One)

Rime (Xbox One & PC)

The Banner Saga 3 (Xbox One & PC)



Microsoft hat gestern übrigens auch noch einmal bestätigt, Xbox Live, Xbox Game Pass und ihre anderen Online-Dienste zum Start der Xbox Series X vereinen zu wollen. Viele Nutzer hoffen darauf, dass die Angebote zusammengeführt werden, damit leichter ersichtlich wird, wofür Microsoft konkret von uns bezahlt werden möchte. Das Unternehmen erinnerte diese Woche via Pressemitteilung noch einmal daran, was sie uns bereits im April letzten Jahres verraten haben: der Streaming-Service Project xCloud wird im September Teil vom Xbox Game Pass Ultimate. Auf diese Weise dürfen Abonnenten, die monatlich 13 Euro zahlen, über hundert Xbox-Game-Pass-Spiele auf PC, Xbox One, Handys oder was auch immer genießen.