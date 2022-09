Xbox erhält vollständige Bibliotheksüberarbeitung und anpassbare Tastenfarbe mit September-Update

HQ

Microsoft hat gerade angekündigt, dass das September-Update für die Xbox-Konsolen mit der Einführung begonnen hat. Wie üblich bedeutet dies neue Funktionen, wobei die beiden wichtigsten eine lustige, aber sicherlich geschätzte Ergänzung sind, während die zweite eine Verbesserung der Lebensqualität zu sein scheint.

Der erste bezieht sich auf Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core, der gestern veröffentlicht wurde. Es stellt sich heraus, dass es eine wirklich coole Funktion hat, die anpassbare Xbox-Tastenfarbe ist. Es gibt "über 16 Millionen Lichttöne" und Sie können damit in der Xbox Zubehör-App auf Ihrem PC und Ihrer Xbox mit angeschlossenem Controller herumspielen. Der Xbox Achievement Master Stallion83 zeigt ein paar Beispiele, wie das auf Twitter aussieht, die ihr weiter unten nachlesen könnt.

Eine weitere neue Funktion ist Full library, mit der Sie alles anzeigen können, was Sie spielen müssen, einschließlich allem, was installiert ist, alles im Game Pass, alle Ihre beanspruchten Xbox-Spiele mit Gold-Titeln, EA Access und so weiter. Es gibt auch viel leistungsfähigere Filter in Ihrer Bibliothek, so dass Sie leicht Spiele erhalten können, die auf Dingen basieren, wie z.B. wie viele Spieler sie unterstützen, Genres, ob sie für Xbox Series S / X (oder sogar Xbox One X) und vieles mehr verbessert wurden.

Sie erhalten auch bessere Tools für mehrere Speicheroptionen, sodass Sie eine als Standard festlegen oder einfach die Xbox entscheiden lassen können, welche am sinnvollsten ist. Schließlich möchten wir die neue Option "Nach X Minuten Aktivität ausschalten" hervorheben. Wenn jeder dies nutzt und seine Leerlaufzeit reduziert, sparen wir ziemlich viel Energie (gut für die Umwelt und den Geldbeutel), die wir ehrlich gesagt in Europa vorerst brauchen.

Es gibt noch mehr Dinge, die im September-Update hinzugefügt wurden, und Sie können alles auf Xbox Wire lesen.