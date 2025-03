HQ

WWE 2K25 ist so vollgepackt mit Inhalten, dass es schwer ist, sie aufzunehmen. Es gibt über 300 Charaktere, die meisten in der Geschichte von WWE 2K, und alle Spielmodi wurden größer als zuvor. Außerdem wurde ein brandneuer Spielmodus in The Island hinzugefügt. Aber diese Quantität vor Qualität ist ein gefährlicher Weg, den die NWO um die Jahrtausendwende lernen sollte. Eine Idee, die am Anfang sehr unterhaltsam ist (Scott Hall, Kevin Nash und Hulk Hogan), wird leicht ruiniert, wenn man sie mit immer mehr Zeug vollstopft (NWO hatte insgesamt 36 Mitglieder). Aber ist das etwas, worunter der neueste Titel der Serie leidet?

Ein Großteil des diesjährigen Spiels dreht sich um Roman Reigns.

Wie Daniel Bryan es einmal ausdrückte: "Nein! Nein! Nein!". Tatsächlich ist das Spiel mit mehr Goodies gefüllt als eine Promo von CM Punk. Mit einer großen Ausnahme: dem neuen "Die Insel"-Modus. Ich denke, das ist ein guter Ausgangspunkt, wenn man bedenkt, dass dies die große Attraktion des Spiels sein soll. Die Entwickler haben sich aus irgendeinem Grund entschieden, dies nicht in die PC-Version aufzunehmen, aber es gibt es für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Insel ist mit ihrer The City direkt aus der NBA 2K-Serie geschnitten. Das heißt, ein Online-Hub, der sich meist eher wie ein Einkaufszentrum anfühlt, mit Geschäften, wohin ich mich wende. Kurz gesagt, du wirst von Roman Reigns auf diese Insel eingeladen, wo die Handlung ist, dass es sich um eine Art Wettbewerb handelt, bei dem der Gewinner einen Vertrag mit der WWE erhält. Du kannst dann in diesem Bereich herumlaufen und Matches gegen andere Spieler spielen. Folgen Sie der minderwertigen Handlung oder.... Kaufen Sie Sachen!

Dein erstellter Charakter kann seine Fähigkeiten verbessern und neue Kleidung für virtuelle Währung kaufen. Dieser kann durch das Spielen verdient werden, aber natürlich wird nur ein sehr kleiner Betrag gegeben. Es fühlt sich auch wie eine sehr abgeschwächte Version des NBA-Ditos an. Keine der Unterhaltungen enthält sprachaufgezeichnete Dialoge und nur Text in Standbildern. Außerdem gibt es keine Karte, wenn ich also mit jemandem für die Geschichte sprechen muss, muss ich herumlaufen und in dieser "offenen Welt" suchen. Die verschiedenen Teile der Karte, wie der Friedhof des Bestatters oder Asukas Neon-Arcade, sind jedoch sehr gut gestaltet. Unterm Strich ist dies ein völlig unnötiger Spielmodus, der ein großer Geldraub und extrem Pay-to-Win ist.

Es gibt jetzt die Möglichkeit, eine 360-Grad-Kamera während des Eingangs zu verwenden.

Etwas anderes, das normalerweise mit Pay-to-Win in Sportspielen in Verbindung gebracht wird, sind die Ultimate Team-Modi. Und vor ein paar Jahren kam die WWE 2K-Version namens MyFaction hinzu. Im ersten Jahr habe ich darüber nur den Kopf geschüttelt. Es gab keine Online-Kämpfe und alles war offline-orientiert, obwohl man für Kartenpackungen bezahlen musste, um das Team stärker zu machen. Jahr für Jahr haben sie versucht, Dinge hinzuzufügen, um das Erlebnis zu verbessern, und jetzt fühlt es sich an wie ein Modus, der genauso gut in anderen Sportspielen existieren könnte. Es gibt gewertete und ungewertete Kämpfe online, und offline gibt es eine große Auswahl. Es fühlt sich zwar immer noch so an, als ob Geld erforderlich ist, um online eine Chance zu haben, aber Sie können es absolut spielen, ohne Geld auszugeben.

Der Spielmodus, mit dem ich immer beginne, ist Showcase, in dem wir Matches aus der Geschichte durchspielen können. In der Vergangenheit haben wir unter anderem die Karrieren von Rey Mysterio und John Cena (wo wir als alle seine Gegner spielen durften) durchgespielt und 40 Jahre Wrestlemania durchgemacht. In diesem Jahr, in dem Roman Reigns im Mittelpunkt steht, dürfen wir uns durch die unglaublich erfolgreichen Samoa-Inseln im Wrestling spielen. Neben Reigns gehören dazu The Rock, die Usos, die Wild Samoans, Nia Jax und High Chief Peter Maivia. Es ist wirklich beeindruckend, wie diese Familien das Wrestling so lange dominiert haben. Jedes Spiel wird von Paul Heyman wunderbar vorgestellt und erzählt. Jedes Match ist mit unterschiedlichen Herausforderungen aufgebaut, die auf den echten Matches basieren, wie z. B. drei schwere Schläge auszuteilen, jemanden außerhalb des Rings anzugreifen und vieles mehr. Positiv ist, dass die Kommentatoren während der Spiele wieder da sind und es geschafft haben, was ich nicht für möglich gehalten hätte, nämlich sie auf einem Niveau zu haben, damit meine Ohren nicht bluten, wie schlimm es ist. Auf der negativen Seite haben sie Filmmaterial von den echten Spielen entfernt, während Sie spielen. In der Vergangenheit ist es nahtlos vom In-Game-Material zum echten Filmmaterial übergegangen. Wenn man zum Beispiel jemanden als Herausforderung aus dem Ring wirft, fing die Figur an, über die Seile zu fliegen, um vom echten Match an genau derselben Stelle zum Film zu wechseln. Ich weiß nicht, warum das entfernt wurde.

Kleine technische Probleme bleiben bestehen, wie z. B. Titelgürtel, die über den Charakteren schweben.

Neu in diesem Jahr gibt es zeitlich begrenzte Herausforderungen, wie z. B. das Ausführen einer bestimmten Attacke innerhalb einer Minute. Wenn du das Spiel gewinnst und alle Herausforderungen meisterst, schaltest du Charaktere, Titel, Arenen und mehr frei, die du in anderen Spielmodi verwenden kannst. Eine davon ist die Sandbox im Universumsmodus. Dies hat einige kleine Verbesserungen mit sich gebracht, wie z.B. die Möglichkeit, Ihre Pay-per-Views (oder Premium-Live-Events, wie sie es jetzt nennen) über mehrere Tage à la Wrestlemania im echten Leben zu haben. Ein weiterer Grund ist, dass es wieder Promos gibt, bei denen es jetzt möglich ist, verschiedene Antwortoptionen für verschiedene Zweige des Promo-Baums auszuwählen.

Nichtsdestotrotz gibt es reichlich Inhalt, denn ich habe noch zwei Spielmodi, die ich erwähnen möchte: MyGM und MyRise. Ersteres war etwas, wonach die Spieler seit WWE Smackdown Vs Raw im Jahr 2008 gefragt hatten. In WWE 2K22 kehrte es zurück, aber es war eine Enttäuschung, wie wenig Inhalt es hatte. Drei Jahre später sind sie auf dem richtigen Weg. Schließlich gibt es die Option für Online-Koop. Du und drei Freunde (oder Feinde) können gegeneinander spielen, um zu versuchen, die besten Shows zu buchen. Buche Matches, versuche, die Wrestler bei Laune zu halten und mehr Fans als die anderen zu gewinnen. Dieses Jahr ist wahrscheinlich das Jahr, in dem ich seit der Smackdown vs Raw-Serie am meisten Spaß damit hatte, auch wenn es nur gegen computergesteuerte Gegner geht. MyRise hingegen ist der Story-Modus des Spiels, und in diesem Jahr wurden die beiden verschiedenen Handlungsstränge, je nachdem, ob du als Frau oder Mann spielst, miteinander verschmolzen und beide Geschlechter und deine erstellten Charaktere sind nun Teil derselben Geschichte, in der eine mysteriöse Bande versucht, das Unternehmen zu übernehmen, indem sie ihren Stars schadet. Es liegt an dir, dafür zu sorgen, dass die Guten gewinnen. CM Punk, der letztes Jahr als DLC zurückgekehrt ist, spielt eine große Rolle, und als einer der besten Promo-Typen im Wrestling ist das immer eine willkommene Ergänzung.

Die Insel ist in diesem Jahr das Herzstück des Jahres. Es ist eine Kopie von The City aus NBA 2K und es geht darum, Geld auszugeben.

Aber all diese Modi würden vergessen werden, wenn die Matches nicht Spaß machen würden. Dann ist es gut, dass die Kämpfe an sich fantastisch sind. Im Ring gibt es so viel Unterhaltung zu haben. Der neue Fokus auf riesige, sehr große Charaktere ist willkommen. Andre the Giant, Yokozuna, Nia Jax und Co. beginnen die Kämpfe mit einem extra Heel Counter. Im Grunde genommen ein Schild. Viele Angriffe funktionieren auch bei ihnen nicht, und wenn man mit einer kleineren Person auf einen Giganten trifft, ist das, als würde man direkt gegen eine Mauer rennen. Du bist derjenige, der auf deinen Arsch geklopft wird, nicht der massive Gegner. Irgendwann nutzt sich diese Wand ab und sie können auch auf die übliche Weise verletzt werden. Es mag ein wenig zu mächtig erscheinen, aber als Gegengewicht können diese Charaktere die eher gymnastischen Dinge nicht tun, wie unter anderem von der Spitze der Ecke zu springen. Dies, zusammen mit einigen neuen Match-Typen, wie dem Untergrund, bei dem der Ring keine Seile hat, und dem Bloodline-Match, bei dem es eins gegen eins ist, aber drei Teamkollegen um Hilfe gebeten werden können, gibt einem das Gefühl, dass Fortschritte gemacht wurden.

Die vielleicht größte Verbesserung in der diesjährigen Version ist die Möglichkeit, eine kostenlose Kamera zu verwenden, wenn die Wrestler während ihrer Einführung die Rampe hinuntergehen. Wenn du viele Matches mit demselben Charakter spielst, kann es sich etwas repetitiv anfühlen, aber jetzt kannst du die Kamera um 360 Grad um den Charakter drehen oder hinein- und herauszoomen. Dies bietet völlig neue Blickwinkel, die wir normalerweise nicht sehen. Etwas, das wir normalerweise auch nicht sehen, vor allem in der heutigen WWE, sind Intergender-Matches, also Matches zwischen Männern und Frauen. Dies wird jedoch in der diesjährigen Version hinzugefügt, wenn Sie Dominik Mysterio als Rhea Ripley in den Hintern treten möchten.

Leider wird das Spiel von einigen kleinen Problemen geplagt, von denen ich bezweifle, dass sie sie jemals beheben werden. Die Titelgürtel schweben immer noch ein paar Zentimeter über der Schulter, wenn man den Gürtel dort trägt, und sind wie ein Ring, der ein wenig aus der Taille herausragt, wenn der Gürtel stattdessen da ist. Die Haarphysik kann wirklich lächerlich sein, wenn sie durch die Kleidung oder den Körper geht. Und Dinge wie Ringseile oder Waffen können an den Charakteren hängen bleiben. Das sind Dinge, die die Serie seit vielen Jahren als Probleme hat. Insgesamt sieht das Spiel jedoch sehr gut aus, da einige Leute bessere Modelle im Spiel haben als andere, und die Klangbühne ist nichts zu beanstanden.

Im Ring ist das Spiel sehr, sehr gut.

2K hat sich wirklich von dem Fiasko von WWE 2K20 erholt. Fünf Jahre später habe ich mich kaum erholt. Es war so katastrophal, dass sie im folgenden Jahr nicht einmal ein Spiel veröffentlichten. Seit der Rückkehr mit WWE 2K22 haben sie die Serie Jahr für Jahr verbessert und WWE 2K25 ist wahrscheinlich das beste Spiel in der Geschichte der Serie. Die Matches sind so phänomenal wie AJ Styles und alle Spielmodi haben eine Art Update erhalten. Die völlig unnötige Hinzufügung von The Island, das eine schlechtere The City-Kopie aus NBA 2K ist, und das eher ein Einkaufszentrum mit ein wenig Wrestling ist als umgekehrt, drückt leider den Gesamteindruck nach unten.