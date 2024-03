HQ

Es scheint, dass die WWE 2K-Serie wirklich die Tragödie erleben musste, die WWE 2K20 war, eines der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe. Dies veranlasste die Entwickler, die Serie, die schon vor diesem Spiel sehr mittelmäßig war, zu pausieren, um sie wieder auf Kurs zu bringen. Die Rückkehr gab uns dann WWE 2K22 und WWE 2K23, die beide die Serie wiederbelebt haben, und jetzt setzt WWE 2K24 diese Bemühungen als ein sehr gutes Spiel fort, das leider einige klassische Probleme hat, die nie zu verschwinden scheinen.

WWE 2K24 ist hier. Gibt es etwas zu jubeln?

Es fällt mir schwer, die Traurigkeit von vor vier Jahren loszulassen, aber es scheint, als wäre es jetzt an der Zeit. 2K24 bietet so ziemlich alles, was ich von einem Wrestling-Spiel brauche und will, von großartigem Gameplay bis hin zu tiefgründigen Spielmodi. Aber wie schwer kann es sein, Dinge wie die Haarphysik zu reparieren? Seit wie vielen Jahren sieht das Haar aus wie Knetmasse und schneidet oft direkt durch einen Wrestler? Zu viele Jahre, lautet die Antwort. Ansonsten sieht das Spiel größtenteils fantastisch aus, und obwohl einige Gesichter während der Entwicklung zu wenig Liebe erhalten haben und eindeutig zu oft mit einem Stahlstuhl ins Gesicht geschlagen wurden, ist die Qualität in Bezug auf das Aussehen sehr gut.

Auch die Qualität dessen, was im Ring passiert, ist gut. Es gab keine großen Veränderungen gegenüber dem, was wir im letzten Jahr gesehen haben, und das ist eine gute Sache. Was hinzugefügt wurde, ist ein kleines Minispiel, bei dem sich die Wrestler einen Schlagabtausch liefern, ihr kennt den Klassiker "Du schlägst mich, ich schlage dich, du schlägst mich, ich schlage dich zurück". Du musst diese Schläge nun timen, indem du die Punch-Taste gedrückt hältst und sie in einer Schrumpfzone loslässt. Jeder, der dreimal scheitert, hat den Kampf verloren und zieht den Kürzeren.

Es ist nun möglich, als Gastschiedsrichter zu spielen, der auch die richtige Kleidung trägt.

Das Gastschiedsrichtersystem wurde überarbeitet. Jeder Charakter kann nun ein "Gastschiedsrichter" sein, egal ob es sich um eine Frau in einem Spiel mit zwei Männern, einen Manager oder einen Kumpel eines der Teilnehmer handelt. Früher war es möglich, einen Gastschiedsrichter zu haben oder zu sein, aber sie mussten ihre normale Kleidung tragen, aber jetzt hat jeder seinen eigenen Eingang und ein klassisches schwarz-weißes Schiedsrichtertrikot. Wenn du dich dafür entscheidest, als Schiedsrichter zu spielen, liegt es an dir, 1, 2, vielleicht 3 zu zählen, aber wie schnell oder langsam du zählen möchtest, bleibt dir überlassen. Es ist auch möglich, zu betrügen und zu sagen, dass ein Teilnehmer aufgegeben hat, wenn er in einem Submission Hold kämpft. Du kannst zwischen dem Schiedsrichter-Modus, in dem du einfach Dinge tust, die der Schiedsrichter tut, und dem Wrestler-Modus, in dem du kämpfen kannst, wenn du willst, wechseln. Wenn der Schiedsrichter computerisiert ist und eine positive Beziehung zu einem Teilnehmer hat, verschafft ihm das einen Vorteil, und das Gegenteil, wenn es jemand ist, den er nicht mag.

Schatulle und Krankenwagen sind zwei neue Match-Typen.

Ein paar Probleme bleiben jedoch im Ring als Erinnerung an die vergangene 2K20-Ära. Teleportation über kurze Distanzen findet immer noch statt, es gibt unbeholfene Animationen, die Schläge komplett daneben gehen lassen, und die Ringseile scheinen darauf aus zu sein, dich so weit wie möglich zu erwischen. Mehrmals habe ich mich in den Seilen verfangen oder Körperteile in groteske Richtungen gebogen. So etwas muss schnell verschwinden, da es dem Spiel etwas von seinem Spaß nimmt. Glücklicherweise haben die Entwickler einige neue Match-Typen hinzugefügt, um diese Risse zu übertünchen. Die drei neuen sind neben den Gastjuroren Casket, Gauntlet und ein Ambulanz-Match, die Liste der verfügbaren Match-Typen ist jetzt sehr groß. Casket ist das Heimspiel des Undertaker, wo man jemanden in einen Sarg legen und den Deckel schließen muss. Gauntlet ist ein "Winner take all"-Spiel: Wenn jemand verliert, kommt jemand anderes ins Spiel. Und zwar so lange, bis alle ausgeknockt sind und nur noch einer übrig ist. Das Ambulanzspiel ist genau das, wonach es sich anhört, wirf jemanden in den hinteren Teil des Krankenwagens und schließe die Türen, um zu gewinnen.

2K Showcase of the Immortals bietet einige der größten Matches aus 40 Jahren Wrestlemania.

Wie bei den Match-Typen bieten auch die Spielmodi viel Tiefgang. Der große Fokus liegt in diesem Jahr auf 2K Showcase of the Immortals. Wrestlemania wird 40 Jahre alt und 2K feiert dies mit... 21 Treffer. Manche Manien haben nicht einmal ein Match. Weder in der allerersten noch in der zweiten Ausgabe gibt es ein Spiel, was sich seltsam anfühlt, und die lange Geschichte zu feiern, ohne etwas von dort zu haben, wo sie begann, ist seltsam. Vieles liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Leute aus dieser Zeit nicht im Spiel sind. Das erste Match ist stattdessen von Wrestlemania III mit einem der besten Matches aller Zeiten, Ricky "The Dragon" Steamboat gegen "Macho Man" Randy Savage. Genau wie in den vergangenen Jahren in der Showcase spielen wir mit Zielen und nachdem wir diese erreicht haben, geht das Match nahtlos in das tatsächliche Filmmaterial des Spiels über. Ich hätte mir während des Spielens etwas mehr Ton von den Matches gewünscht als generische Musik, aber der Spielmodus ist trotzdem eine nette Hommage.

Zwei deutlich unterschiedliche Story-Modi.

Der MyRise-Story-Modus ist mit dem gleichen Fokus wie im letzten Jahr zurück. Es gibt zwei verschiedene Geschichten, eine für einen benutzerdefinierten männlichen Charakter und eine für eine weibliche. 2K scheint nun eine Art Universum (WWE-Universum?!) erschaffen zu wollen, da viele Nebencharaktere aus der letztjährigen Ausgabe in unterschiedlicher Form hier zurückkehren. Auch die spielbaren Charaktere aus dem letzten Jahr werden erwähnt. Die Geschichte des männlichen Charakters ist, dass Roman Reigns unschlagbar ist, aber müde geworden ist und den Gürtel verlassen hat, um nach Hollywood zu gehen. Das gibt deinem Charakter, der seit zwei Jahren erfolglos in der WWE ist, eine Chance in einem kleinen Turnier. Der Dark Horse, wie er genannt wird, versucht dann, seine eigene kleine Dynastie zu gründen. Das weibliche Pendant beginnt als Besitzerin einer Indie-Show namens TBD. Widerwillig bekommt sie dann ihre Chance in der WWE und muss sich damit auseinandersetzen, dass sie nicht so viel kreative Freiheit hat wie in ihrer eigenen Show. Beide Geschichten machen Spaß und sind ein großartiges Setting, in das man sich als Solospieler hineinbeißen kann. Es gibt auch den klassischen Sandbox-Modus, Universe Mode, in dem du im Wesentlichen ein Gott bist und in der Lage bist, Shows bis ins letzte Detail zu planen und im Grunde zu tun, was du willst. Ich kann mir vorstellen, dass Spieler hier leicht Hunderte von Stunden verbringen.

Lass mich dir etwas sagen, Bruder! WWE 2K24 ist ein gutes Spiel.

Das könnt ihr natürlich auch in Mein GM tun, einem Spielmodus, der vor ein paar Jahren zurückgekehrt ist. Auch hier musst du Shows planen und sie so gut wie möglich machen, aber hier trittst du gegen mindestens eine andere Person (computergesteuert oder ein Freund) an, indem du die besten Spiele buchst und die meisten Fans bekommst. In diesem Jahr gibt es einige kleine Ergänzungen. Es ist jetzt möglich, Wrestler mit einer anderen Show zu tauschen, außerdem gibt es mehr Match-Typen, mehr Titel, einige zusätzliche Shows und GMs und Talentscouts, um neue Talente zu finden. Eines meiner Lieblingsdinge ist es, jedes Jahr einen computergenerierten Free Agent zu nehmen, der ist, von denen viele auf die eine oder andere Weise auf MyRise sind, und sie in Superstars zu verwandeln. Der Modus macht mit einem Freund natürlich mehr Spaß, funktioniert aber auch alleine hervorragend. Der Online-Teil besteht darin, eine Lobby zu erstellen und verschiedene Spieltypen mit maximal acht Spielern zu spielen, auch in Royal Rumble mit 30 Teilnehmern, von denen 22 computergesteuert sind.

Bleibt noch der wohl umstrittenste Spielmodus des Spiels: MyFaction. Dies ist ein Ultimate Team -ähnlicher Spielmodus, in dem Kartenpackungen gekauft werden. Es gibt offensichtlich einen Markt dafür und das Geld wird fließen, aber gleichzeitig fühlt es sich nicht so an, als wäre Wrestling ein Genre, das das braucht. Als es vor ein paar Jahren eingeführt wurde, war es nicht einmal möglich, online zu spielen, was sich jetzt zum Glück geändert hat. Der Spielmodus ist gut für das, was er ist, aber wie gesagt, er wird nicht benötigt.

WWE 2K24 setzt sich auf der gleichen schönen Strecke fort, auf der der Zug seit ein paar Jahren fährt, seit WWE 2K20 aus den Fugen geraten ist. Es macht Spaß zu spielen, sieht großartig aus, hat viele abwechslungsreiche Spielmodi und Match-Typen und ist eine schöne Hommage an die 40-jährige Geschichte von Wrestlemania. Ein paar kleinere Ärgernisse bleiben bestehen, aber nicht genug, um das gesamte Spielerlebnis zu beeinträchtigen.