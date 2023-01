WWE 2K23 scheint im März zu kommen

2K Games scheint wieder jährlich WWE-Spiele auf den Markt zu bringen, da ein neuer Bericht von Insider Gaming besagt, dass WWE 2K23 voraussichtlich Ende dieses Monats gezeigt wird und dann im März startet.

Der Bericht behauptet, dass 2K das Spiel am Tag des Royal Rumble am 28. Januar in San Antonio, Texas, zeigen wird, mit weiteren Informationen etwas später am 1. Februar als Teil einer detaillierteren Show.

Zusätzlich zu den typischen jährlichen Verbesserungen soll WWE 2K23 einen neuen Spielmodus bieten, obwohl die feineren Details dazu noch geklärt werden müssen.

Hinzu kommt, dass die Veröffentlichung dann für März geplant ist, wobei das Spiel wahrscheinlich auf aktuelle und Last-Gen-Konsolen und PCs kommt, aber wir werden eine Bestätigung für all dies haben, wenn / wenn das gemeldete Ereignis in ein paar Wochen stattfindet.