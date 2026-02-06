Würziges rundenbasiertes RPG Dosa Divas wird Mitte April veröffentlicht

Der Entwickler Outerloop Games hat den festen Termin bekannt gegeben, an dem er sein rundenbasiertes RPG Dosa Divas veröffentlichen will. Für PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 und Nintendo Switch 2 wissen wir nun, dass der Start am 14. April stattfinden wird, mit einem Preis von 19,99 $.

Für alle, die sich fragen, worum es bei Dosa Divas geht: Dieses Spiel folgt zwei Schwestern, die versuchen, wieder Kontakt zu entfremdeten Freunden und Familienmitgliedern aufzunehmen, um ein böses Fast-Food-Imperium zu stürzen und zu zerstören.

Zusätzlich zum Launch, der noch zwei Monate entfernt ist, hat Outerloop diesen Moment genutzt, um anzukündigen, dass Fans nun einen kurzen Teil des Spiels in Form einer speziellen Demo auf Steam ausprobieren können.

Für mehr zu Dosa Divas schaut euch unten den neuesten Trailer zum Spiel an.