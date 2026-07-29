Wuchang: Fallen Feathers wird eine Fortsetzung bekommen

Auch wenn wir noch keine Details zum Gameplay haben, hat der offizielle Wuchang: Fallen Feathers-Account auf X angekündigt, dass der Hit vom letzten Jahr eine Fortsetzung erhält, da der Publisher 505 Games mit dem neuen Studio des Spielentwicklers zusammengearbeitet hat:

"Heute freuen wir uns, bekannt zu geben, dass 505 Games offiziell eine neue Partnerschaft mit Xia Siyuan, dem ursprünglichen Schöpfer von Wuchang: Fallen Feathers, und seinem neuen Studio Indolphinity (Chengdu Recursive Dolphin Technology) eingegangen ist, um gemeinsam ein brandneues Kapitel der Wuchang-IP zu schaffen."

Die Fortsetzung wird ebenfalls in China entwickelt, während 505 Games für die Finanzierung und die weltweite Veröffentlichung verantwortlich sein wird. Xia Siyuan kommentiert die Vereinbarung:

"Wir hören aufmerksam auf die echten Stimmen der Spieler und der Gemeinschaft und bleiben fest unseren ursprünglichen kreativen Zielen und kulturellen Grundlagen verpflichtet, um die langjährigen Erwartungen aller mit ausgefeilterer Qualität und einem umfassenderen Erlebnis zu erfüllen."

Leider ist das alles, was wir wissen, und es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir etwas Konkreteres hören, aber zumindest wissen wir jetzt, dass Bai Wuchangs Abenteuer weitergeht.