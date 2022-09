WrestleQuest führt uns in den Kampf ein

HQ

Im harten Wettbewerb mit AEW: Fight Forever würden wir immer noch argumentieren, dass das interessanteste kommende Werstling-Spiel WrestleQuest ist. Dies ist ein RPG, das wie klassische J-RPGs aus der Pixel-Ära aussieht und sich auch so spielt, aber in einer Wrestling-Umgebung. Es hat sogar einige große Stars auf der Liste, wie der verstorbene Andre the Giant und "Macho Man" Randy Savage.

Jetzt haben wir eine Einführung in den eigentlichen Kampf des Abenteuers bekommen, etwas, von dem wir uns vorstellen, dass es ein großer Teil ist, wenn man bedenkt, dass es doch um Pro-Wrestling geht. WrestleQuest erscheint zu einem noch nicht enthüllten Datum in diesem Jahr, und Sie können sich dieses Video unten ansehen.